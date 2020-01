Finale da delirio, Giovinazzo C5 in paradiso: 5-3 al Torremaggiore

Segnare il gol del 4-3 - una rete pazzesca, conche entra in area spedisce la palla all'incrocio dei pali -. Senza alcuna ombra di dubbio. Soprattutto se vai a segnare il gol su azione e non su palla inattiva, situazione che tende ad azzerare le superiorità ed inferiorità numeriche.Al di là dell'harakiri della Polisportiva Torremaggiore, sono i dati che danno forza alla quinta vittoria di fila conquistata dalil finale dal PalaPansini) dopo l'espulsione di. Nel primo match del girone di ritorno, i padroni di casa, privi dello squalificato, si presentano con lo spagnolo, giunto dai francesi del Toulouse Métropole: l'ala-pivot classe '90 è arrivato nei giorni scorsi, ma soltanto nelle ultime ore si è completato l'iter che gli ha permesso di esordire nel campionato di serie B.Il primo pericolo dei giovinazzesi del tecnicoè di Mongelli (Fiotta respinge), mentre il gol numero uno del 2020 è di(1-0), prima del raddoppio di, su assist di González Martinez: 2-0. La Polisportiva Torremaggiore non riesce a reagire come vorrebbe però con qualche conclusione che non inquadra la porta (una con Lupoli e due con Angelini, nda) dimostra di poter pungere.Lì in avanti il solo Focosi Eller mette paura agli ospiti dell'ex Asensio, che replicano con Perkovic: palla alta. Il Giovinazzo C5 continua a sciorinare occasioni, poi però nel finale èa segnare il gol del 2-1, che ai biancoverdi fa l'effetto di una doccia fredda proprio sui titoli di coda della prima frazione di gioco.L'avvio di ripresa è incandescente:ci prova due volte e al secondo tentativo, sugli sviluppi di un corner di Piscitelli, scarica in rete la palla del 3-1, mentre dall'altra parte Di Capua è fenomenale su Asensio e su Lupoli, prima di dover alzare bandiera bianca di fronte a, autore del 3-2.Fiotta deve superarsi due volte su Piscitelli e Focosi Eller, ma ben presto il quintetto di casa si rassegna, senza peraltro riuscire a evitare le ripartenze dell'avversario: che sono efficaci, come dimostra il blitz Lupoli-che regala alla Polisportiva Torremaggiore l'insperato 3-3. Si ricomincia sotto i peggiori auspici per il Giovinazzo C5, che resta in inferiorità numerica per l'espulsione (doppio giallo) diMa a 259 secondi dall'ultima sirena comincia un'altra partita: il Giovinazzo C5 tira fuori energie nascoste, motivazioni extra che portano a scrivere l'impresa più bella. E così, con la sua squadra in inferiorità numerica (i giovinazzesi sono rimasti in 4 contro 5 per 2 minuti, nda) controlla di petto, entra in area e, con Fiotta in uscita, spedisce di destro sotto l'incrocio dei pali il 4-3.Si riparte e arriva il definitivo 5-3 di, commovente per l'ardore che ci mette nel fare il suo lavoro. Perché i campionati non si vincono con le goleade, ma con questo spirito di sacrificio. Vittoria dei biancoverdi assolutamente giusta, insomma.Il PalaPansini trema di gioia,, sconfitta in casa dall'Olympique Ostuni,