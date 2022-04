Final Four: il Giovinazzo C5 incrocia la super favorita Fortitudo Pomezia

Sembra non essere stato fortunato il sorteggio dellaper ilsarà infatti la Fortitudo Pomezia l'avversaria che incrocerà a Policoro oggi pomeriggio alle ore 17.00.I laziali, che nel loro girone C occupano la seconda piazza, sono i favoriti alla vittoria finale visto il roster di cui possono disporre, composto da atleti che hanno militato prevalentemente in serie A1, uno su tuttiche finora nel suo girone ha segnato ben 20 reti.Ma leggere i nomi diche hanno un bagaglio di esperienza da categoria superiore sulla carta può incutere timore. I ragazzi del presidentedovranno sfoderare una prestazione da incorniciare per poter tentare di sorprendere i più quotati avversari, e spesso nel corso di questa stagione i bianco verdi sono stati capaci di farlo.All'esperienza e all'età media più alta dei giocatori del Pomezia cercherà il Giovinazzo C5 di contrapporre l'età media più bassa e la velocità.Alla vigilia dell'atteso match ha parlato il responsabile tecnico: «Sabato incontriamo una delle più forti squadre di A2 guidata da un allenatore comeche vanta la vittoria di un campionato europeo con la. Noi siamo consapevoli delle nostre possibilità e daremo il meglio di noi stessi anche se partiamo sfavoriti».