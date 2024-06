Federico Mura lascia l’AFP Giovinazzo

La notizia era già nell'aria e il suo post scritto sui social tre settimane fa era un ulteriore indizio.Oggi è arrivata la conferma da parte della società:(questo il suo nome completo), bomber forte fisicamente e tecnicamente, classe '99 di San Juan, era arrivato alla corte di Pino Marzella nella finestra di mercato invernale di. Aveva un passato nel Richet Zapata ed era alla sua prima esperienza all'estero.Il suo apporto è stato determinante sin da subito: in 10 partite ha segnatoconquistando immediatamente il cuore della tifoseria biancoverde.Nella stagione successiva si è preso la squadra sulle spalle lanciandola verso la promozione dalla A2 alla massima serie: è infatti, scavalcato in classifica marcatori solo da Buralli autore di una rete in più.Nell'annata appena terminata è risultato, nonostante la squadra sia rimasta sempre nei bassifondi e lui abbia giocato meno minuti per l'emergere dei talenti giovinazzesi e per aver cercato anche giocate un po' troppo fantasiose quando occorreva la concretezza.Ora,, l'attaccante argentino lascia la città che lo ha adottato e l'lo saluta così:«La AFP Giovinazzo saluta il suo bomber Federico Mura augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni sportive e private. Sono stati tre anni indimenticabili, dalla promozione alla salvezza, un cammino che ti ha visto protagonista con tantissimi gol. Giovinazzo non dimentica chi lotta e suda per la maglia. In bocca al lupo Fede, Giovinazzo sarà sempre casa tua, ovunque andrai porterai un pezzo di Giovinazzo.Ciao Fede "Ad maiora semper"».