Federciclismo, Depalma nominato referente per la Bike Economy per il Centro-Sud

È arrivata a Natale la conferma ufficiale:sarà il(i progetti che sviluppano economia partendo dalla bicicletta e dalla mobilità sostenibile) nel Centro-Sud Italia.La nomina arriva per una precisa volontà delladi individuare una figura in grado di mettere in connessione due mondi, sport e istituzioni, che in passato non hanno sempre dialogato. Depalma - ricordano i vertici - ha sempre mostrato questa propensione da quando ricopre l'incarico di sindaco di Giovinazzo ed è oggi riconosciuto anche in Regione Puglia come un interlocutore spendibile quando si tratta di realizzare eventi ed opere che facilitino la strada verso una svolta culturale in fatto di viabilità legata al turismo.A rimarcarlo il presidente federale,: «La Federazione deve tornare a ricoprire un ruolo anche con istituzioni ed Enti locali su argomenti quali la viabilità cittadina, le ciclovie, il turismo in bicicletta. Depalma in questi anni - è la sottolineatura - ha dimostrato di essere in grado di far dialogare il mondo sportivo con quello della politica locale. Il Centro ed il Sud, date anche le peculiarità storiche, climatiche ed ambientali, hanno un potenziale che crediamo sia giunto il momento di attivare».A Depalma, nelle scorse ore, sono giunte le congratulazioni di molti ex campioni e di uomini e donne della politica.