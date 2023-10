Esordio casalingo per il Giovinazzo C5. Al PalaPansini arriva il Cesena

Ormai è tutto pronto: il PalaPansini si prepara a dare il benvenuto al, a cinque mesi dall'ultimo successo casalingo, quella dello storico salto di categoria in serie A2 Elite, con il Modena Cavezzo.Dopo la sconfitta di quindici giorni fa, a Manfredonia, il programma del secondo turno del girone B propone il match interno dei biancoverdi del presidenteopposti al. I romagnoli scenderanno in Puglia dopo aver subito un ko interno nella prima di andata contro il Benevento, quindi intenzionati, proprio come i padroni di casa, a riscattarsi presto e a cancellare il poco invidiabile score di 0 in classifica alla voce punti fatti.Il match rappresenta una novità in assoluto: le due formazioni, infatti, non si sono mai incontrate nella loro lunga storia. Non rappresenta una novità, invece, la presenza fra le fila dei romagnoli del tecnico, che negli ultimi due anni ha conquistato due promozioni consecutive, dello sgusciante, già incrociato lo scorso anno quando militava nella Cormar, elemento capace di incunearsi nelle difese avversarie e già andato a segno con una doppietta nella prima gara.Il tecnicorecupera qualche acciaccato (, ancora infortunato) e si prepara al battesimo casalingo: «È una sfida molto importante perché rappresenta l'esordio in casa - ha detto - ed è fondamentale debuttare bene dopo la sconfitta subita a Manfredonia. Conosciamo le qualità del Futsal Cesena e siamo consci della loro voglia di riscatto, madavanti al nostro pubblico che, ne sono sicuro, ci spingerà tanto».A farsi portavoce del morale della squadra e della volontà di ben figurare nella prima uscita stagionale casalinga è stato anche: «Finalmente - ha detto il capitano - riabbracciamo i nostri tifosi che ci hanno sostenuto fino all'epilogo felice della scorsa stagione. Sono convinto che continueranno a farlo anche per questo campionato a cominciare dall'impegno non semplice con il Futsal Cesena perchégrazie anche al loro sostegno».E allora non resta che attendere questo pomeriggio alle ore 16.00 per l'attesissimo debutto casalingo dei giovinazzesi. La partita sarà trasmessa in diretta sul sito www.futsaltv.it