Empoli e Cosenza si giocano tutto. Arbitra Illuzzi di Giovinazzo

Si giocano molto, quasi tutto,di fronte questa sera, alle ore 21.00, al "Castellani". Ad arbitrare il match, valido per la penultima giornata di ritorno di serie B, sarà il giovinazzesePer lui si tratta della quindicesima uscita stagionale in cadetteria e sarà coadiuvato dagli assistenti Damiamo Margani di Latina ed il lecchese Gamal Mokthar. Quarto uomo saràdella sezione di Roma 1.Illuzzi torna a dirigere una gara di B dopo due settimane circa, quando arbitrò. Era il 13 luglio.Per l'Empoli ci sarà la ghiotta occasione di allungare sulle inseguitrici consolidando l'ottavo posto o guadagnando terreno in graduatoria per centrate i playoff, obiettivo minimo stagionale per una formazione dai grandi valori tecnici e be allenata da Pasquale Marino. Per i calabresi invece, c'è bisogno assoluto di un risultato positivo per cercare all'ultima giornata di centrare quanto meno i playout, al momento distanti una sola lunghezza, posizione occupata dalla Juve Stabia che ha 41 punti.Sarà una gara difficile perche ha incrociato i padroni di casa il 7 dicembre 2019, quando batterono per 2-1 l'Ascoli, ritrovandoli poi venerdì da quarto uomo nell'altrettanto vittoriosa trasferta di Salerno (2-4).ha diretto una sola volta il Cosenza in questo campionato: si trattò della sua prima uscita stagionale e fu proprio al San Vito, quando i Lupi della Sila furono battuti dal Pescara per 1-2, non senza strascichi polemici.Quando ha diretto le partite l'arbitro di Giovinazzo formatosi nella sezione di Molfetta, le formazioni di casa hanno vinto 3 volte, altrettante le compagini ospiti ed in 8 occasione le sfide sono finite in parità. Illuzzi ha sin qui estratto