Emmebi Futsal, quanti rimpianti. Il Cus Foggia vince in rimonta

È amarissima la sconfitta dell'a Foggia. Passa in vantaggio con, raddoppia con, ma poi crolla 4-2 dopo un gran primo tempo vanificato da un secondo sottotono giocato in debito di ossigeno.Nel diciannovesimo turno del girone A di serie C2, il Cus Foggia cerca di fare la gara, ma la difesa e la concentrazione degli ospiti è quasi perfetta. Errore in uscita dei padroni di casa, Grosso recupera la palla e serveche, in area, realizza il vantaggio biancoverde: 0-1., in ripartenza solitaria, infila il portiere tra le gambe per lo 0-2. Le occasioni non sono molte: merito delle difese e al riposo si va con il risultato invariato.Molto aggressivi i locali ad inizio ripresa, l'Emmebi commette l'errore di rintanarsi troppo e dopo un paio di sortite offensive a vuoto il Cus Foggia dimezza () e con la difesa in bambola impatta:. L'Emmebi, a corto di energie, non riesce più a ripartire, mentre il Cus Foggia, col quinto di movimento, ribalta la sfida:. Il nervosismo sale nei biancoverdi: bonus falli esaurito e tiro libero trasformato per ilfinale in concomitanza con il triplice fischio.Per la squadra del presidente-allenatore, che resta sempre al quarto posto, in piena zona play-off, è la quinta sconfitta stagionale. Prossima gara, sabato 29 febbraio alle ore 16.00, in casa contro il, che insegue ad una sola lunghezza.