Emmebi Futsal, De Palma in rimonta: a Poggiorsini finisce 2-2

A Poggiorsini (campo invertito per l'indisponibilità del PalaPansini), il tecnicoconquista il primo punto stagionale dell': finisce, dopo l'iniziale vantaggio di, il 2-1 dei padroni di casa ed il conclusivo pari firmato dain un finale rovente.Nel secondo turno del girone A di serie C2, i primi minuti sono di studio da parte dei due team che stentano ad affondare. Il Poggiorsini spinge sull'acceleratore a metà tempo trovando un super Palmiotto a bloccare la via dei gol. L'Emmebi risponde presente impensierendo l'estremo di casa con i vari Marzella, Grosso e De Palma che sparano però a salve. Prima dell'intervallo, sugli sviluppi di un corner, i biancoverdi trovano lo 0-1 diNella seconda frazione i padroni di casa vanno alla ricerca del pari, i giovinazzesi si rintanano troppo e puntuale lo subiscono: 1-1. Torna a fare gioco l'Emmebi, ma capitola ancora su una ripartenza viziata da un errore grossolano del direttore di gara: 2-1 Poggiorsini e nervosismo alle stelle per il Giovinazzo il cui tecnico con un time-out riporta la calma tra i ragazzi che impattano il match con, puntuale all'appuntamento sul secondo palo su schema d'angolo.Buona reazione degli uomini del presidente, dopo l'opaca prestazione di Altamura. Bene la prestazione di squadra. E martedì 27 ottobre si torna già in campo per il primo turno di: fischio d'inizio fissato alle ore 21.00 al PalaFiori di Terlizzi.