Doppio Lombardi, l'Academy Giovinazzo espugna Trani: 0-2

L'torna alla vittoria battendo il Trani col risultato digrazie ad una doppietta di Lombardi. I biancoverdi, reduci dal ko interno con il Liberty Bari, conquistano la nona vittoria stagionale e rosicchiano altri tre punti alla capolista Ruvo, sconfitta a Bisceglie. E ora le distanze, in testa, si sono assottigliate.Nel diciottesimo turno del girone barese del campionato di Terza Categoria, sul terreno del monsignor Addazi, nonostante la prolungata emergenza dovuta alla mancanza di almeno quattro titolari, l'undici didimostra di avere carattere e reagire alle difficoltà della sfida e soprattutto del campo. Pronti via, dopo due interventi di Cervone, al primo affondo ospite, l'Academy passa in vantaggio: fallo in area su De Palma e rigore diper lo 0-1 che chiude i primi 45'.Al rientro in campo, l'undici biancoverde perviene al raddoppio con un gol da categoria superiore: lancio sulla zona esterna del campo perche con una finta si sbarazza dell'avversario entra in area e con un diagonale trafigge l'incolpevole portiere avversario: 0-2 al 55'. Forti del doppio vantaggio e complice anche il calo fisico delle squadre, gli ospiti addormentano la gara, mentre dalla panchina si alzano altri due juniores (Mastandrea e Stea), oltre ai titolari Cifarelli e Liso.Il sodalizio di, quindi, con una prova di carattere porta a casa i tre punti e si rilancia per le prime posizioni: il Ruvo, capolista, ora è a -7, l'sempre a -2 a quattro turni dalla conclusione. E saranno proprio i biscegliesi i prossimi avversari dei biancoverdi, domenica 7 aprile al De Pergola alle ore 16.00.