Domenica in pista per l’AFP Giovinazzo

Nuovo impegno domenicale per l'che questa sera dovrà vedersela con l'per il posticipo della 12^ giornata del campionato di A1.Una settimana fa i biancoverdi sono stati sconfitti 5-1 dal Montebello in una gara nervosa che ha avuto il suo culmine con un fallo da cartellino rosso diquando il parziale era ancora di 3-1. Un gesto sicuramente impulsivo che costerà al giovane giovinazzese l'assenza nell'incontro odierno e non solo.Il giudice sportivo ha infatti comminatoe una ammenda di 150 € "per aver, a gioco fermo, colpito con una spallata e con il gomito alto al petto un giocatore della squadra avversaria facendolo cadere a terra".Il direttore sportivo dell'AFP Beppe Spadavecchia, che ha annunciato la separazione consensuale dal giocatore spagnolo Bartes, ha provato ad assumersi le responsabilità dei risultati e a difendere la squadra dagli attacchi e dal malumore dei tifosi, invitando a non far mancare il sostegno. La classifica, che vede il nuovamente il Giovinazzo all'ultimo posto, è impietosa ma i segni di miglioramento non sono mancati, anche se forse solo in area avversaria.L'attacco biancoverde proverà a punire più volte l'exche oggi difende la porta dell'. La compagine lombarda solo 3 giorni fa è stata impegnata in una difficile trasferta in Portogallo per lo scontro di Champions di Valongo che certamente sarà costato fatiche fisiche e mentali.A caricare i giallorossi sarà l'obiettivo di tornare in quarta posizione, dopo le vittorie di Follonica, Sarzana e Valdagno negli anticipi del mercoledì, in modo da giocare il quarto di finale di Coppa Italia in casa. Nell'ultima di campionato i ragazzi allenati dahanno battuto il Bassano 6-2. Tra loro si è distinto, entrato nel best five di giornata per i due gol su tiro al volo dal limite dell'area che hanno lanciato la rimonta dei lodigiani.Barbarisi e Iuorio saranno gli arbitri del match,