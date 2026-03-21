AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

Doccia gelata per l’AFP Giovinazzo

I biancoverdi perdono 3-2 contro il Monza con un gol a pochi secondi dal termine

Giovinazzo - sabato 21 marzo 2026 0.03
I tifosi dell'AFP Giovinazzo speravano in una bella ripartenza in questo finale di campionato e invece, quando il risultato era indirizzato ormai verso il pari, i biancoverdi sono stati puniti in extremis dall'HRC Monza, vittorioso per 3-2 nell'anticipo della 23^ giornata.

Al 9' passano in vantaggio i padroni di casa: Olmos Robles accelera e tira rasoterra, Bielsa Bohemi va incontro e la sua stecca devia e fa alzare la palla che finisce alle spalle di Bovo. Al 13' Colamaria si accentra percorrendo in orizzontale la linea della trequarti e tira una sassata imperdibile che vale il gol dell'ex. Al 21' rigore per l'AFP e Amato centra di potenza l'incrocio dei pali. La prima frazione si chiude con un cartellino blu per Olmos Robles e con un parziale di 2-1.

Ad inizio ripresa Cardoso parte con tutta calma dalla propria metà campo, poi fa partire un missile che gonfia la rete per il pari momentaneo. Tre minuti dopo Olmos Robles si procura un rigore ma poi perde l'attimo per trasformarlo. Al 20' decimo fallo degli ospiti ma Marzonetto non sfrutta il tiro diretto. Passa un minuto e gli arbitri Fronte e Ferraro mandano fuori con un cartellino blu Cardoso, Galimberti e Clavel. A soli 16" dalla sirena Olmos Robles trova il gol che fa esplodere la gioia del pubblico brianzolo, mentre Mura si prende un cartellino blu.

Al PalaSomaschini di Seregno l'HRC Monza vince 3-2, rimediando alla pesante sconfitta contro il Trissino, e blinda la sesta posizione in classifica.
Per l'AFP Giovinazzo il riscatto non arriva dopo la delusione del WSE Trophy e la sua situazione si fa sempre più complicata, ora che il calendario prevede due impegni ravvicinati nel corso della prossima settimana.
Classifica
UBROKER BASSANO 57
HOCKEY TRISSINO 56
CGC VIAREGGIO 47
WHY SPORT VALDAGNO 45
BCC CENTROPADANA A.LODI 43
TEAMSERVICECAR MONZA 42
CP GROSSETO 1951 31
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 28
HOCKEY SARZANA 25
HC FORTE DEI MARMI 18
TR AZZURRA NOVARA 17
INDECO AFP GIOVINAZZO 14
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 10
HOCKEY BREGANZE 6
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