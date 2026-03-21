Doccia gelata per l’AFP Giovinazzo

I tifosi dell'speravano in una bella ripartenza in questo finale di campionato e invece, quando il risultato era indirizzato ormai verso il pari, i biancoverdi sono stati puniti in extremis dall', vittorioso per 3-2 nell'anticipo della 23^ giornata.Al 9' passano in vantaggio i padroni di casa: Olmos Robles accelera e tira rasoterra,va incontro e la sua stecca devia e fa alzare la palla che finisce alle spalle di Bovo. Al 13'si accentra percorrendo in orizzontale la linea della trequarti e tira una sassata imperdibile che vale il gol dell'ex. Al 21' rigore per l'AFP ecentra di potenza l'incrocio dei pali. La prima frazione si chiude con un cartellino blu per Olmos Robles e con un parziale di 2-1.Ad inizio ripresaparte con tutta calma dalla propria metà campo, poi fa partire un missile che gonfia la rete per il pari momentaneo. Tre minuti dopo Olmos Robles si procura un rigore ma poi perde l'attimo per trasformarlo. Al 20' decimo fallo degli ospiti ma Marzonetto non sfrutta il tiro diretto. Passa un minuto e gli arbitri Fronte e Ferraro mandano fuori con un cartellino blu Cardoso, Galimberti e Clavel. A soli 16" dalla sirenatrova il gol che fa esplodere la gioia del pubblico brianzolo, mentre Mura si prende un cartellino blu.Al PalaSomaschini di Seregno l'HRC Monza vince 3-2, rimediando alla pesante sconfitta contro il Trissino, e blinda la sesta posizione in classifica.Per l'AFP Giovinazzo il riscatto non arriva dopo la delusione del WSE Trophy e la sua situazione si fa sempre più complicata, ora che il calendario prevede due impegni ravvicinati nel corso della prossima settimana.