Depalma non basta, il Capurso rimonta il Giovinazzo: è 2-1

Ilchiude il campionato di serie A2 con una sconfitta di misura () sul campo delgià condannato ai play-out. Non basta il gol di Depalma per regalare il secondo successo esterno consecutivo ai biancoverdi: la squadra dell'ex Di Ciaula, infatti, conquista la terza vittoria stagionale e chiude la regular season al decimo posto, in vista dell'appendice degli spareggi.Gli ospiti di mister, ancora in panchina al posto dell'indisponibileseppur privi dei vari Di Capua, González Alonso, Mongelli e Ferreira Praciano, partono sin da subito con la voglia giusta. Le gambe di Restaino girano sempre a mille, ma la sua conclusione si spegne sul fondo, mentre dall'altra parte davanti a Genchi, promosso titolare, si materializza la faccia cattiva di Console: il punteggio, però, non si sblocca.La partita, complice anche il caldo, non decolla affatto, viaggia piuttosto sotto ritmo e soltanto il diagonale di Restaino, allontanato da Di Ciaula, riempie la memoria iniziale. Il Futsal Capurso, nonostante non sia ancora al sicuro da spiacevoli sorprese, è meno brillante del tranquillissimo Giovinazzo che coglie un palo (Restaino) e con Roselli qualche pensiero lo fa venire al quintetto di casa.I Buldog si vedono dalle parti di Genchi con Campagna, che sfiora il vantaggio, De Mola, Garofalo e ancora De Mola, ma alla sirena intermedia le reti sono ancora inviolate. 0-0, dunque, all'intervallo. Si riparte con una doppia occasione di Console (fuori misura la prima, parata da Genchi la seconda) e una di Campagna, ma è il Giovinazzo a passare in vantaggio. Il gol è diche s'invola verso la porta e infila Di Ciaula sul palo più lontano. 0-1, rete da pivot puro.Il Futsal Capurso, con un orecchio rivolto a Cassano, capisce che questa partita si può raddrizzare e lo fa in bello stile:, davvero interessante, si mette in proprio, si porta la palla sul destro e calcia sotto l'incrocio. È il gol dell'1-1. La gara, a questo punto, si apre. L'entusiasmo della penultima della classe cresce e ci sarebbe anche il sorpasso, ma è il palo a fermare Garofalo.Il Futsal Capurso, negli ultimi minuti, fa paura due volte al Giovinazzo con De Mola e Campagna, sui quali Genchi è super, costretto poi ad inchinarsi dinanzi a: sfrutta una finta su Russo e poi col sinistro, in diagonale, spinge in fondo alla rete il pallone del definitivo 2-1. Titoli di coda: manca la stoccata finale, quella del meritato pareggio, ma la punizione di Roselli è murata da Di Ciaula. Non c'è più tempo, finisce 2-1.Il club disi congeda dal campionato di serie A2 chiudendo al, a +4 dalla zona rossa, con, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte. 57 le reti fatte (miglior marcatore Restaino, con 13 centri), 72 quelle subite.