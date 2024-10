Defender Giovinazzo C5 sconfitto di misura: il Mascalucia vince 3-2

Si chiude con una sconfitta di misura - la prima stagionale nel girone B di serie A2 Elite - la trasferta siciliana del. A Mascalucia, contro i padroni di casa, la squadra del tecnico Bernardo, senza Difonzo, cedeDopo l'iniziale vantaggio di, i padroni di casa impattano il punteggio, poi lo ribaltano la sfida - in mezzo una traversa di Mejuto - e infine lo allungano a cavallo dei due tempi di gioco. Sotto 3-1, i biancoverdi reagiscono e, nel finale, vanno a segno con, ma la rimonta resta incompiuta. Finisce 3-2, primo disco rosso stagionale per il club diche resta a quotain classifica in compagnia di Città di Melilli, New Taranto, Tombesi Ortona e Tip Power Futsal Ternana.Bernardo, senza Difonzo, parte con Di Capua, Sosa, Mejuto, Piscitelli e Roselli, mentre Incatasciato risponde con Lo Faro, Marletta, Messina, Longo (Danilo) e Nicolosi. Partono bene i biancoverdi che al primo affondo trovano il vantaggio conbravo a sfruttare al meglio una ripartenza di Sosa che gli fornisce un prezioso assist: 0-1 al 4'. Dopo una pericolosa incursione di Licandri e una discesa di poco fuori da Roselli, arriva il pari dei siciliani con una sfortunata autorete diche in ripiegamento difensivo infila il suo portiere, 1-1 al 10'.È subito dopo il palo a fermare Messina ben servito da Licandri, mentre sul fronte opposto è Roselli che in area non riesce a coordinarsi dopo una preziosa intuizione di Sosa. Prima del riposo, Mejuto si costruisce una delle più ghiotte occasioni da rete superando con un dolce pallonetto Lofaro in uscita, ma facendo incocciare il cuoio sulla traversa. Al 20' è 1-1.La ripresa, al 2', si apre con la rete di, per il 2-1, appostato sul secondo palo e pronto a ribadire in rete un assist di Longo (Alfio). I pugliesi ci provano prima con Roselli e poi con un diagonale di Marolla (Pio) ad impensierire Lofaro che si fa trovare pronto. Non sbaglia, invece,, al 13', a procurarsi la terza rete dopo aver percorso tutta la metà campo avversaria da solo e aver saltato Di Capua in uscita.Sul 3-1 Mejuto corre sul parquet nelle vesti di portiere di movimento e il Giovinazzo accorcia il gap conal 16' bravo a trovare l'angolo giusto con un tiro di precisione. Il Mascalucia è sempre pericoloso e da un rilancio del suo portiere colpisce un palo con Nicolosi. È l'ultima azione del match. Finisce 3-2.Per il Defender Giovinazzo C5 si tratta, dunque, del primo stop stagionale, dopo il 2-2 all'esordio con l'Ortona: «La sconfitta di oggi (sabato) fa male per il morale e per come abbiamo interpretato la partita di Mascalucia - ha affermato a fine gara l'allenatore biancoverde Bernardo -. Potevamo sicuramente fare quel qualcosa in più che ci avrebbe permesso di portare punti a casa da questa difficile trasferta», la prima dell'anno.Appena un punto nelle prime due giornate di A2 Elite, ma «nulla è perduto - ha detto ancora il tecnico di Napoli -. Siamo appena all'inizio, ma è normale che ora», a partire dal prossimo impegno casalingo con il Cus Molise.