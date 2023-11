Defender Giovinazzo, sconfitta senza storia a Regalbuto: 6-1

La Sicurlube Regalbuto, vittoriosa, condanna ilalla seconda sconfitta consecutiva. Lo ha fatto imponendosi dalla parte centrale del primo tempo e mettendo in condizione la formazione del presidente, peggior difesa delle prime cinque della classe con 22 gol al passivo) di non essere lucida quando ancora poteva recuperare la gara, dopo il 3-1 diÈ arrivato, invece, il terzo ko stagionale nel raggruppamento B di serie A2 Elite che, in ogni modo, non pregiudica troppo la classifica dei giovinazzesi, scivolati in quarta fila, superati dal Melilli e raggiunti dal Capurso conGamiddo s'affida a Leotta con Wallace, Parra, Capuano e Campagna a comporre lo starting five, mentre Bernardo risponde con Di Capua, Menini, Palumbo, Ferreira Praciano e Silon Junior. I primi minuti sembrano equilibrati, ma basta un contropiede per cambiare il volto al match: Capuano centra il palo, poi è bravoa siglare l'1-0 al 9'.Il raddoppio dei locali scaturisce da un'intesa Capuano-con quest'ultimo che realizza a campo aperto: è 2-0 al 13'. Dopo una timida reazione di Ferreira Praciano per gli ospiti e un palo colpito da Castrogiovanni, sulla sponda opposta, la prima frazione di gioco va in soffitta sul 2-0.La ripresa, che si apre con un'iniziativa di Dibendetto, prosegue al 3' con un tiro imparabile di, chiamato alla conclusione da un tocco di Parra: è il gol che ritocca lo score sul 3-0. La rete di, all'8', dopo una triangolazione con Silon Junior e Dibenedetto, mantiene ancora accesa una speranza, seppur flebile, di cambiare le sorti della gara.Ma non sarà così: prima Dibenedetto salva sulla riga bianca un gol quasi fatto, poi ci pensa, con una discesa sulla fascia sinistra, a calare il poker: 4-1 al 10'. Bernardo gioca la carta del portiere di movimento, avanzando Fermino per avere il power play, ma è ancora il Regalbuto ad andare in gol, al 12', con, dopo un rilancio di Leotta che incoccia la traversa: 5-1.I pugliesi sono ormai sbilanciati in avanti, quando, al 13', subiscono la rete di. Prima del triplice fischio, c'è tempo solo per un palo colpito da Palumbo. Finisce 6-1, per i biancoverdi una giornata da dimenticare al più presto.Bernardo, alla seconda sconfitta consecutiva, non trova scusanti: «Abbiamo avuto una giornata del tutto negativa e la prestazione è stata più brutta del risultato, che è comunque pesante.. Quando si perde non c'è da spiegare, ma solo da lavorare, come abbiamo sempre fatto al meglio», ha concluso il tecnico.