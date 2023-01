Defender Giovinazzo, mercoledì di Coppa con la Sampdoria Futsal

Sulle ali dell'entusiasmo per i tre punti preziosissimi guadagnati sabato scorso con l'Itria, ilè pronto a volare in Liguria per affontare lanel primo turno di Coppa italia.L'impegno è proibitivo perché gli avversari nel girone A occupano lain classifica dietro l'Olimpia Verona saldamente al comando con un distacco non irrilevante.Il roster a disposizione di un esperto mister Cipolla è costituito da calcettisti di eccellente livello tecnico con alle spalle anche campionati nella massima categoria come l'ex Manfredonia Boaventura, ma anche Pedrinho e l'ex di turnosono sempre temibili.Già nelle dichiarazioni della vigilia il coach ligure ha espressamente ammesso che la Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali, ma non ha nascosto di rispettare una squadra «sorniona» come il Giovinazzo C5 dimostrando di conoscere già le ripartenze dei biancoverdi.Sarà sicuramente un match appassionante quello che ci si aspetta di vedere al, oggi pomeriggio con fischio d'inizio alle ore 19.00.