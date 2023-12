Defender Giovinazzo, il 2023 si chiude in casa con il Città di Melilli

Brucia ancora la sconfitta, la sesta stagionale, rimediata dalsabato scorso contro la Lazio (3-2 il punteggio finale) dopo avere cullato il sogno di una vittoria sino a due minuti dal termine e poi sfumata inopinatamente.È una stagione, la prima in serie A2 Elite, che neanche la dea bendata sta fornendo un sostegno concreto agli uomini del presidentenonostante le prestazioni all'altezza degli avversari di turno.E il match del prossimo turno che chiuderà l'anno solare e il girone d'andata non è certo da prendere sottogamba perché i siciliani delanche se hanno sinora avuto un percorso altalenante, privo di ics (sette vittorie e quattro sconfitte), si presentano con le carte in regola per poter ben figurare. I volti conosciuti del centrale spagnolo Vega e del pivot brasiliano Ique Ribeiro sono una garanzia per gli isolani a completare un roster con, capocannoniere del girone B, a segno ben 15 volte oltre a Bocci (11) e Spampinato (6) già affrontati nell'anno della loro promozione in A1.Elementi che ben conosce anche misterche ha descritto il momento particolare dei biancoverdi e come arrivano all'incontro: «Veniamo dalle ultime tre partite (con Cus Molise, Benevento e Lazio) dove non sono mancate le prestazioni della squadra ee invece ce ne ritroviamo soltanto uno. È un periodo molto difficile per tutti e la fortuna non ci sta nemmeno aiutando negli episodi».«Vogliamo concludere l'anno e, quindi, il girone d'andata con una vittoria contro la terza in classifica - ha rimarcato il tecnico napoletano - e. Poi, però, sarà tempo di bilanci, di ricaricare le batterie e concentrarsi ancor di più per il lungo girone di ritorno che ci aspetta da gennaio fino ad aprile dove siamo tutti convinti didopo esser partiti benissimo - ha concluso il tecnico Bernardo - per poi perderci dopo una prima parte fatta molto bene».E allora per una conclusione d'anno ottimale l'appuntamento è per questo pomeriggio al PalaPansini per. Il fischio d'inizio è alle ore 16.00.