Defender Giovinazzo, con la Futura per provare ad allungare la striscia positiva

Finalmente è arrivata in Romagna, nella seconda giornata di ritorno del girone B di serie A2 Elite, la sospirata vittoria per il, al termine di un match, quello disputato con il Futsal Cesena, che è stato determinante per accorciare le distanze tra tutte le compagini invischiate nella zona che lambisce i play-out.Ma il 2-3 maturato al PalaPaganelli, oltre ai tre punti, ha portato nello spogliatoio biancoverde, fra gli uomini del presidente, tanta serenità anche perché ha allungato la striscia positiva di risultati iniziati con l'ultima giornata d'andata in casa con il Melilli.Ora però non è il tempo di cullarsi sugli allori perché la Polisportiva Futura di mister Fiorenza attesa in riva all'Adriatico arriva con il morale alle stelle dopo aver ottenuto, sabato scorso, una significante vittoria, perche ha perso nella stessa giornata anche il primato.All'andata i giovinazzesi riuscirono a strappare, un prezioso pareggio al cospetto di un roster che ha la sua perla Honorio in grado di cambiare sempre le sorti di un incontro, e un talentuoso Pizetta capace di prendere in mano la squadra e condurla spesso ad ottenere il risultato inseguito. La squalifica comminata in settimana dal giudice sportivo a Fermino, espulso a Cesena, condizionerà le rotazioni dei padroni di casa anche se il baby, autore dello 0-1, ha dimostrato che è ben riposta la fiducia accordata nei suoi confronti da misterE di questo il pivot classe '05 ne è consapevole: «Sono contento e soddisfatto per il mio primo goal in serie A2 Elite perché rappresenta un traguardo e allo stesso tempo un punto di partenza significativo anche per le sorti della squadra.. Tuttavia, siamo consci che avremo di fronte una squadra forte e ben organizzata che ci renderà la vita difficile».Appuntamento rinnovato al PalaPansini, oggi pomeriggio con fischio d'inizio fissato alle ore 16.00: la partita sarà trasmessa in diretta su futsaltv.it.