Defender Giovinazzo C5, una vittoria per il morale

Iltorna alla vittoria. E lo fa superandol'Itria con le reti dinell'anticipo del ventiquattresimo turno del girone B di serie A2 Elite.Il match andato in scena al PalaPansini aveva qualche valore solo per gli ospiti, quinti in classifica e in piena zona play-off, ma è terminato con la vittoria dei biancoverdi del presidente, sempre ottavi, ma saliti aa sole due giornate dalla bandiera a scacchi.Per i giovinazzesi si tratta della ottava vittoria stagionale: ad aprire le marcature, in avvio di gara, la rete di, prima del pareggio di Rosato. La ripresa sorride ai padroni di casa che, grazie alla 19esima rete di, tornano in vantaggio. Il 3-1 finale è di, a due secondi dall'ultima sirena.Bernardo, senza Piscitelli e Sosa, parte con La Notte, Mejuto, Palumbo, Divanei e Difonzo, mentre Bruno risponde con Palazzo, Ricci, Punzi, Rosato e Araujo. Inizio spumeggiante dei padroni di casa che vanno al tiro con Divanei, ma Palazzo risponde a piedi uniti. È il palo, poco dopo, a fermare il fendente di Divanei su punizione, mentre l'assist di Mejuto partito in tandem con Palumbo si conclude con un tiro a lato di quest'ultimo.Il vantaggio è nell'aria e al 5' lo costruisce Difonzo lesto a rubar palla e servireper le vie centrali: 1-0. La gioia del vantaggio non dura molto perché l'Itria, all'11', con un tiro di, che trafigge Lanotte, trova il pari. Da incorniciare la scivolata di Marolla (Pio) che allontana sulla linea di porta la palla di Fahd ormai sicuro del goal. Il primo tempo si chiude 1-1.La seconda frazione si apre con Divanei ancora protagonista, ma questa volta è Punzi a salvare sulla linea. La discesa impetuosa die conclusa con un gran colpo porta i padroni di casa sul 2-1 al 4', poi è Marolla (Pio) a non agganciare un prezioso suggerimento che avrebbe messo il punteggio al sicuro. Un volo plastico di Palazzo su un tiro potente di Teramo e una conclusione non fortunata di Mejuto consentono all'Itria di rimanere ancora in partita.Con 2' da giocare l'Itria inserisce Punzi come power-play che sul secondo palo per poco non trova il pareggio Parità che non arriva anche per la traversa di Araujo che spegne le residue speranze degli ospiti. A suggellare il successo la rete diche dalla propria metà campo infila la rete avversaria ormai indifesa. Finisce 3-1.«Le sensazioni non possono che essere positive dopo questa prestazione - ha detto a fine gara Bernardo -. Purtroppo, però, non giochiamo più per degli obiettivi reali, essendo fuori dai play-off e avendo conquistato la salvezza». Il tecnico di Napoli vuol «finire al meglio questa stagione che è stata abbastanza complicata e pesante: i ragazzi hanno risposto in maniera egregia, sono molto contento», ha detto ancora il trainer dei biancoverdi.- ha detto ancora -, nella quale abbiamo lasciato punti per strada che poi si sono rivelati fondamentali. Mancano due partite, siamo concentrati su quelle per terminare al meglio la stagione, poi ci sarà modo di analizzare il campionato», ha concluso Bernardo.