Defender Giovinazzo C5, senti Marzella: «Occorrerà fare un partita seria e intensa»

Mancano poche ore al derby barese trae Bulldog Capurso, sesto turno del girone A di serie A2 Elite in programma questa sera. Una partita che potrà essere la grande occasione del club del patronper uscire da un momento delicato coinciso con(una vittoria, un pareggio e due sconfitte) in altrettante gare.L'ultimo ko, il secondo consecutivo lontano da casa, venerdì sera sul rettangolo della Futura. «A Reggio Calabria abbiamo approcciato anche nel modo giusto - ha analizzato la gara il team manager biancoverde-, ma alla prima difficoltà la squadra perde entusiasmo e fa fatica a trovare quella determinazione e attenzione che occorrono necessariamente nell'affrontare qualsiasi squadra sia in casa che fuori».I giovinazzesi sono noni in classifica, a: «È innegabile,, ma dobbiamo continuare a lavorare con grande applicazione, non c'è altro verso - ha detto ancora -. Le settimane vengono svolte bene, il lavoro negli allenamenti è buono, ma in questo tipo di situazioni occorre ulteriormente sostenere tutto il gruppo di lavoro».Marzella, dirigente giovinazzese con un passato da storico capitano del club, chiede serietà e intensità per affrontare un derby al massimo della concentrazione, senza errori e a testa alta, contro un Capurso, vice capolista del torneo, che in estate ha ringiovanito l'intero organico, confermando(capocannoniere del girone con 13 reti), Perri, Lisco, Dammacco e Mazzei e portando in biancorosso i vari Micoli, Nitti, Mazzilli, Garofalo, Nardacchione e Primavera.«Sono certo che le cose possano migliorare a partire dalla prossima partita infrasettimanale con il Capurso che vive un buon momento di condizione», ha continuato Marzella. Ai biancoverdi di Bernardo mancherà, «ma anche senza il nostro capitano - ha concluso Marzella - occorrerà faree infine provare a conquistare l'intera posta in palio».Fari accesi in settimana, sul parquet del PalaPansini, questa sera. Lo start è fissato alle ore 19.00.