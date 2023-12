Defender Giovinazzo C5, sconfitta immeritata: vince la Lazio

Sesta sconfitta stagionale, la seconda consecutiva, per ilche in vantaggio 1-2 (gol di Ferreira Praciano) al 18', si fa raggiungere e addirittura superare a 16 secondi dall'ultima sirena. Succede tutto, o quasi, negli ultimi due minuti di una gara sfortunatissima. E vince la Lazio, quindi, che soffre e colpisce al momento giusto, chiudendo la partita con il risultato conclusivo diUna sconfitta immeritata per il club del presidente, sempre decimo, ma adesso scivolato a -5 dall'ottavo posto. Nulla, con un intero girone di ritorno ancora da disputare, è ancora precluso, ma contro le altre formazioni, che non sembrano tanto superiori ai biancoverdi, ci vuole un ulteriore salto di qualità. .Medici s'affida dal primo minuto a Koivumaki, Pezzin, Chilelli, Capponi e Scalambretti, mentre Bernardo risponde con La Notte, Piscitelli, Fermino, Montelli e Silon Junior, autore della prima conclusione ospite, seguita da quella di Fermino, entrambe sventate dal portiere finlandese dei padroni di casa. Il match, disputato a Fiano Romano, si sblocca al 13', quando, su palla inattiva gonfia la rete: la sua punizione è perfetta e vale lo 0-1.Passano appena due minuti e una ripartenza dei capitolini, finalizzata da, determina il pareggio del quintetto di casa: è 1-1, quindi, un punteggio che in pratica sancisce la fine del primo tempo. La seconda frazione di gioco ha il suo momento clou al 5', quando Pilloni viene espulso (rosso diretto) per un fallo su Fermino.In superiorità numerica, però, i giovinazzesi non ne approfittano, mentre i continui capovolgimenti di fronte lasciano intravedere che l'equilibrio possa rompersi da un momento all'altro. E, infatti, ci pensa, servito in area da Menini, ad insaccare l'1-2 al 17'. I laziali giocano allora la carta del power play (Pezzin) e agguantano il pareggio al 18' conbravo ad infilarsi nella maglie biancoverdi e a siglare il 2-2.E poi, con 16 secondi da giocare, è lo stesso, appostato sul secondo palo in area di rigore, a trovare l'insperato gol-partita. Non c'è più tempo per riprendere una partita sfortunata per gli uomini di mister Bernardo, al 40' è 3-2.Musi lunghi e poca voglia di parlare,