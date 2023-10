Defender Giovinazzo C5 scatenato, manita al Canosa

Una gara che premia tutti, dal primo all'ultimo elemento: la doppietta di, il primo gol biancoverde di, il sorriso stampato sul volto diIl suo, nel quarto turno del girone B di serie A2 Elite, passeggia sul Canosa (5-1 il risultato finale, arricchito anche dai gol di), fa due su due davanti al proprio pubblico e colleziona il terzo risultato utile di fila. Una vittoria, la seconda stagionale che proietta il sodalizio dial, a quota 7 con l'Itria, arrivata al termine di un match equilibrato solo nei primi dieci minuti quando le due squadre si sono studiate. Poi i gol.La cronaca. Mister Bernardo, privo di Di Capua e Mentasti, parte con La Notte, Menini, Dibenedetto, Ferreira Praciano e Silon Junior, mentre dall'altra parte Tavone replica con Fiotta, Boutabouzi, Telesca, Araça e Vitinho. La mira, in avvio, è un po' appannata. E allora ci pensa, che di centri se ne intende, a sbloccare il risultato (1-0 al 12') ricevendo un angolo di Ferreira Praciano.Sull'asse Silon-, al 14', matura il 2-0 con un tocco pregevole di quest'ultimo che beffa Fiocca. A questo punto prova a farsi vivo il Canosa con Mura, ma è una doppia traversa in sequenza, colpita da Silon e Ferreira Praciano, subito dopo, a fermare il terzo gol biancoverde. Boutabouzi prova ad allentare la pressione, ma è un tiro di Binetti salvato in extremis sulla riga bianca a costituire l'ultima azione dei primi 20', agli archivi sul 2-0.La seconda frazione, al 2', si apre con il 3-0 scaturito da una triangolazione tra Menini, il tocco smarcante di Silon e la finalizzazione di. La gara offre capovolgimenti di fronte, ma è Telesca, al 9', ad insaccare il 3-1 nell'angolo alto alla destra di La Notte. La reazione dei padroni di casa è veemente: Menini parte in contropiede e alleggerisce perche, all'11, regala il 4-1 con una dedica speciale a nonna Serafina per il suo 90esimo compleanno.Mancano 6 minuti alla fine e il Canosa gioca la carta del power play con La Bella, ma al 19', con gli ospiti sbilanciati in avanti, ecco il 5-1 diche cattura la palla e gonfia la rete avversaria. Timbro finale e manita.Un successo, il secondo stagionale, arrivato «con- ha detto a fine gara Bernardo -. La squadra si è espressa molto bene, soprattutto nel possesso palla: abbiamo sviluppato belle trame e i giocatori mi sono piaciuti. Per quanto riguarda la fase difensiva, in qualche frangente, abbiamo avuto qualche problema, però entrambe le fasi sono state sciorinate molto bene».«E poi c'è stata, da parte di tutti,, anche quando eravamo in inferiorità in alcune situazioni accadute in campo. Complimenti ai miei ragazzi, veramente bravi in tutto e per tutto: questa - ha concluso il tecnico - è una vittoria meritata e che ci consegnasul lavoro che abbiamo intrapreso ormai due mesi fa».