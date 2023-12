Defender Giovinazzo C5, rimonta fallita. Il Benevento vince 2-3

Il sogno di una clamorosa rimonta delcontro il Benevento si infrange sul, il sodalizio del presidentesfiora l'impresa contro la vice capolista del girone B di serie A2 Elite che passa al PalaPansini infliggendo la quinta sconfitta stagionale ai biancoverdi, ancora in corsa per le prime otto posizioni al giro di boa.Nel pomeriggio del, il pivot arrivato in settimana dallo Sporting Sala Consilina, autore di una tripletta, i biancoverdi escono dal parquet di casa con il rammarico di aver giocato la partita e di aver provato a rimontare la seconda della classe, sprecando le occasioni buone, in particolar modo nella ripresa, per conquistare un risultato positivo dopo un novembre da dimenticare.Bernardo, con Binetti e Montelli in tribuna, parte con Di Capua, Ferreira Praciano, Fermino, Menini e Silon Junior, mentre Centonze replica con Matheus, Imparato, Bobadilla, Mallouk e Arvonio. Nonostante le tre sconfitte di fila che hanno preceduto il pari di Campobasso, i padroni di casa cominciano la gara in maniera intraprendente, affidandosi alla buona verve di Menini e Ferreira Praciano, ma è il Benevento, al 6', a passare in vantaggio con una conclusione sul primo palo di, servito da Imparato: 0-1.Il raddoppio, sempre ad opera di, servito sulla corsia mancina da Melucci, arriva due minuti dopo (0-2), mentre dall'altra parte c'è del superlavoro per Matheus, insuperabile sui tentativi verso lo specchio di Silon, Piscitelli e Palumbo. E prima dell'intervallo, arriva il tris di, autore di una tripletta all'esordio. Al 20', dopo l'ennesimo intervento di Matheus su Silon, è 0-3.Si riparte con La Notte per Di Capua e con Fetta che sfiora il poker facendo tremare la traversa, mentre Guerra spreca sulla ribattuta. Bobadilla, poco dopo, strozza troppo il destro (palla sul fondo), poi è, al 10', col mancino a concludere alle spalle di Matheus trovando l'1-3.Il Benevento, a questo punto, si spegne e si accende il Giovinazzo con Palumbo power play: il pivot brasiliano diviene inarrestabile, sfiora la sua personale doppietta (punizione a lato, mancino che scheggia la traversa), e propizia la rete dial 17'. Il gol che riapre ufficialmente la gara, ma la difesa ospite regge l'urto dei padroni di casa. Finisce 2-3.Per il Defender Giovinazzo, che non vince da poco più di un mese, si tratta della terza sconfitta interna, nonostante l'animo pugnace mostrato in particolare nella ripresa: «Dopo un periodo un po' negativo - ha detto a fine gara Bernardo -. Paghiamo un primo tempo in cui non abbiamo giocato assolutamente male, loro sono stati bravi a punirci alla prima occasione».«Noi non abbiamo mai mollato e, anche sul risultato di 0-3, abbiamo continuato a giocare, facendo un grande secondo tempo. Peccato,, ma dopo un periodo di alti e bassi a questa squadra non potevo chiedere di più. La classifica resta molto corta e vedremo cosa accadrà: l'importante - ha concluso - è che».