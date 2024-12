Defender Giovinazzo C5, punto d’oro in casa del Pescara

Un punto a testa,il risultato finale. Ma quello conquistato dalin quel di Pescara, sul rettangolo dell'Academy vice capolista del girone B di serie A2 Elite, è di certo un punto d'oro.I ragazzi del presidentesono tornati in Puglia con un pari (il primo lontano da casa, il secondo stagionale) che non è affatto da disprezzare al termine di una partita - valida per il nono turno di campionato - che, a qualche minuto dal termine, aveva preso una brutta piega. Anche in Abruzzo i biancoverdi hanno sciorinato una bella prestazione.E allora anche un punto, dopo il ko casalingo col Melilli, può far bene, per il morale (pari conquistato in rimonta contro la seconda della classe) e per la classifica, rimasta invariata: i biancoverdi restano ottavi, a quota. Di(doppietta) e dile reti degli ospiti.Al PalaRigopiano, Palusci inizia con Cilli, Dudù, Liviero, Marrazzo e Masi, mentre Bernardo, privo di Piscitelli, risponde con Di Capua, Sosa, Palumbo, Marolla (Pio) e Roselli. Parte bene il Giovinazzo che si spinge subito in attacco, ma è l'Academy, al 4', a passare in vantaggio con, ben pescato a centro area da Dudù: il suo tocco beffardo vale l'1-0.Riprende subito l'azione d'attacco il team ospite, ma gli affondi di Mejuto, Difonzo e Marolla (Pio) non sortiscono gli effetti sperati. Il banco si ribalta in soli 27 secondi, all'11': il pari nasce da un lancio di Di Capua che innesca la girata lampo dibravo a bucare il portiere degli abruzzesi (1-1), mentre il raddoppio del Defender porta la firma dicon un tiro fulminante che coglie di sorpresa la difesa avversaria. 1-2 e sorpasso. In chiusura di tempo si esalta Di Capua fermando due volte le finalizzazioni pericolose di Alves Junior. Al riposo è 1-2.La ripresa è più intensa, scoppiettante e aperta da Liviero, ma la chance per triplicare se la costruisce Sosa che soffia la palla, ma spreca tutto calciando lontano dalla porta. Dopo una scivolata di Mongelli che non aggancia una palla preziosa offerta da Mejuto in contropiede, è il Pescara a riprendere in mano il match. Prima Marrazzo con un pallonetto non trova il pari, poi ci pensa, di precisione, ad insaccare il gol del pari dopo un bel lavoro di Masi: è di nuovo parità, 2-2, al 7'.Capovolgimenti di fronte in questo frangente con Difonzo da una parte e Dudù dall'altra, ma il risultato non cambia. Ci pensa allora, servito da Rodriguez, a cambiare lo score con una palombella a centro area, al secondo tentativo, dopo una respinta del portiere ospite: siamo al 12', l'Academy è avanti 3-2. Con poco più di 7 minuti da giocare Bernardo gioca con Palumbo power play abile nel trovare appostato sul secondo paloche firma il definitivo 3-3 al 15'. E proprio all'ultimo istante Marolla (Pio) salva l'ultimo tentativo di Alves Junior di riportare in vantaggio i suoi: riesce a respingere d'istinto proprio sulla linea di porta.«Stiamo dando continuità alle prestazioni - ha detto a fine gara il tecnico Bernardo, visibilmente soddisfatto dopo il 3-3 finale - e questo, per noi, è l'aspetto più importante». Secondo l'allenatore dei biancoverdi «il pareggio (il secondo stagionale, il primo lontano dal PalaPansini) in questa difficile trasferta, viste anche le condizioni in cui versiamo da un paio di settimane», ha sottolineato negli spogliatoi di Pescara.«Si può sempre migliorare e dobbiamo sempre farlo per il nostro bene - ha proseguito Bernardo -. Noi continuiamo a crescere di partita in partita: di sicuro bisognava tornare a muovere la classifica dopo la sconfitta subita settimana scorsa e - ha concluso -».