Defender Giovinazzo C5, prosegue il magic moment: 2-5 a Campobasso

Terza vittoria consecutiva, quinto risultato utile di fila (due pareggi e tre vittorie). Per ilil nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi, anche se non è stato facile per il club ditornare da Campobasso conTuttavia al termine di una partita maschia giocata dalle due compagini il risultato di(tripletta di Difonzo e reti di Divanei e Palumbo) ha premiato gli uomini di mister Bernardo, adesso settimi a quotadopo aver staccato proprio i molisani rimasti fermi a 19.I giovinazzesi, che dopo il pari interno con la Ternana erano in piena bagarre salvezza (a 12 punti, in zona play-out e in condominio con il Mascalucia), dopo poco più di un mese fatto di sole vittorie e pareggi, sono a, adesso ad appannaggio del Città di Melilli, l'ultimo utile per la post-season.Bernardo parte con La Notte, Sosa, Teramo, Divanei e Difonzo, Sanginario risponde con Ninz, Joao Vitor, Nathan, Palmegiani e De Nisco. L'apertura del match è di Divanei che dimostra di aver calcato ben altri palcoscenici quando al 2' disegna una parabola che trova la conclusione diper lo 0-1.La replica di Joao Vitor, con un assolo, non è altrettanto fortunata per l'intervento sulla linea di porta di Piscitelli, ma il pareggio del Cus non tarda troppo: a costruirlo è la coppia Joao Vitor-con quest'ultimo che pone la sua firma sull'1-1 al 17'. Si arriva così all'ultimo giro di lancette, quando su Difonzo un fallo di Nathan (già ammonito) viene punito con l'espulsione del giocatore e il tiro libero per il sesto fallo. Dal dischetto è implacabileche sigla l'1-2 e riporta avanti i suoi al 20'.Seconda frazione con un affondo di Palmegiani sventato da Marolla (Pio) sulla linea bianca, poi è sempre Difonzo porta scompiglio nella difesa avversaria rubando palla e liberandosene su Fanfulla che a sua volta suggerisce l'1-3 targatoal 5'. Il roster di casa prova a non mollare ed èa ribadire in rete il 2-3, all'8', dopo un primo tiro di Lucas respinto da La Notte.Va ancora in gol il Giovinazzo (2-4 al 17') sempre conche viene pescato a centro area da un corner di Sosa. I padroni di casa inseriscono Di Lisio come power-play, ma non riescono ad essere incisivi anzi subiscono il 2-5 ancora con, al 19', che intercetta un passaggio errato e si invola in rete. Spiacevole è l'episodio finale con Henz Oechsler espulso dopo aver rifilato una gomitata a Difonzo, protagonista del successo di Campobasso.«Sapevamo che ci aspettava una partita difficile contro una squadra che in casa mette in difficoltà tutti - ha detto a fine partita Bernardo - e siamo stati bravi a riuscire a interpretare al meglio la partita per la maggior parte dei momenti».Per i suoi uomini si tratta del. «Per noi - ha continuato il tecnico -, sia per dare continuità alle vittorie, sia per andare a lavorare al meglio nella prossima settimana dove riposeremo».I biancoverdi hanno iniziato alla grande la seconda fase del campionato: «Abbiamo iniziato bene questo girone di ritorno, ma sappiamo che dobbiamo continuare a crescere e migliorare se vogliamo continuare a toglierci delle soddisfazioni come sta accadendo ultimamente, con la massima serietà ed umiltà».