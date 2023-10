Defender Giovinazzo C5, per la Coppa Divisione arriva il Futsal Bitonto

Ferma la serie A2 Elite per dar spazio alla Nazionale italiana di scena sul rettangolo di Policoro è la Coppa Divisione, con le gare di ritorno del primo turno, a entrare in campo nel prossimo week-end di futsal delSi riparte dalloche i ragazzi dell'allenatorehanno ottenuto quindici giorni fa sul rettangolo di gioco del centro polifunzionale intitolato a Paolo Borsellino contro ilRiservata solo ai giocatori under 23, vale a dire a tutti i ragazzi nati a partire dal 1° gennaio 2001, la competizione ha visto 188 squadre al via suddivise in 16 gironi (12 da 12 squadre, 4 da 11). Dai gruppi da 12 si formeranno quattro triangolari, mentre dai gruppi da 11 tre triangolari e un abbinamento. Le quattro squadre vincenti i triangolari e gli abbinamenti proseguiranno con due turni in gara unica.Dai sedici gruppi usciranno le sedici vincenti. Da lì in avanti si proseguirà con ottavi, quarti e semifinali (tutti da giocarsi con formula di gare di andata e ritorno) fino alla finale in gara unica in campo neutro. Finale prevista il 3 aprile 2024 in una sede da definire.Il superamento del turno, per i biancoverdi, potrebbe essere a portata di mano dopo lo 0-4 della prima gara se la concentrazione e la performance sarà la stessa di quella d'andata che mise in evidenza il pivot Fanfulla con un goal e uno scatenatoautore di una preziosa tripletta.La soddisfazione per quanto fatto vedere a Bitonto traspare proprio dalle sue parole: «Io sono felice personalmente per le reti realizzate all'andata, ma siamo concentrati come squadra perché - sottolinea - vogliamo far bene anche nella gara di ritorno e soprattutto».Il fischio d'inizio del match è previsto per sabato 7 ottobre alle ore 16.00 sul rinnovato parquet del PalaPansini.