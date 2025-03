Defender Giovinazzo C5 ko a Melilli, «ma risultato troppo pesante»

«Non è stata una brutta prestazione come fa credere il risultato finale, per me troppo pesante». È l'analisi di, tecnico del, dopo il 6-2 rimediato contro il Città di Melilli nel ventunesimo turno del girone B di serie A2 Elite.Per i biancoverdi del presidentesi tratta del secondo ko di fila che rischia di compromettere seriamente le speranze dei suoi atleti di rientrare nella corsa play-off. I giovinazzesi restano sempre ottavi, ma il, l'ultimo utile per gli spareggi post-season, ad appannaggio dell'Itria,D'altronde che non fosse semplice far punti in Sicilia, sul campo della quarta forza del torneo, era preventivato sin dalla vigilia, maBernardo parte con Di Capua, Sosa, Marolla (Alessandro), Palumbo e Difonzo, Mittelman risponde con Dovara, Rizzo, Corallo, Failla e Ique che, in apertura, coglie la traversa. La reazione degli ospiti non si fa attendere con un tiro di Palumbo sporcato da Dovara in angolo e Marolla (Alessandro) che non trova la porta.a rompere l'equilibrio del match infilandosi nella difesa avversaria e a beffare Di Capua con una palombella che vale l'1-0 all'8'. Il Melilli va vicino al raddoppio grazie a Corallo che coglie la seconda traversa di giornata, mentre dall'altra parte è provvidenziale il salvataggio sulla linea di Rizzo che nega il gol a Palumbo con Dovara fuori dai pali.A 50'' dal termine Divanei commette il sesto fallo in attacco e consente adi trasformare il conseguente tiro libero per il 2-0 che chiude il primo tempo.Le due nitide occasioni da rete fallite da Difonzo solo davanti all'estremo di casa pesano come un macigno sull'andamento del match. Ne approfitta Gianino (Domenico) che in un'azione insistita trova l'ultimo tocco diche spinge in porta il 3-0 al 5'. Quattro minuti più tardi, un lungo lancio di Dovara e il tocco di testa diin uscita consacrano il 4-0.Con 9 minuti da disputare diventa necessario l'inserimento di Piscitelli come power play, ma, al 14', infila il 5-0 sorprendendo i pugliesi sbilanciati in avanti.sul secondo palo appoggia in rete il 5-1 al 15' per cercare un'improbabile rimonta. Il fendente diche supera Dovara al 17' riduce le distanze portando lo score sul 5-2, ma la parola fine alla contesa, al 18', la pone Ique che, in contropiede con, firma il 6-2.«C'è rammarico - ha detto a fine gara Bernardo, al secondo ko di fila - per non aver sfruttato le tante occasioni create che avrebbero tenuto la partita in equilibrio, quello sicuramente». Per il tecnico di Napoli «non è stata una brutta prestazione come fa credere il risultato,», ha detto ancora il trainer dei biancoverdi.«Purtroppo non siamo riusciti a tenere la gara in equilibrio con un paio di reti che potevano arrivare prima e poi - ha concluso Bernardo - si è compromesso un po' tutto alla lunga», fino al risultato finale di 6-2, secondo disco rosso di fila per i giovinazzesi.