Defender Giovinazzo C5 in emergenza sul campo della Tombesi Ortona

Le squalifiche difanno suonare l'allarme in casa, in vista della trasferta - la seconda di fila, la prima di ritorno nel girone B di serie A2 Elite - sul campo del fanalino di codaNon sarà una rosa ridotta al minimo sindacale quella del patron Carlucci (ci sarà l'ultimo arrivato, al debutto in maglia biancoverde), ma poco ci mancherà. «Si, numericamente siamo corti - ha detto, alias, collaboratore tecnico di mister-, ma questo non potrà essere affatto un alibi».«Noi dobbiamo scendere in campo, ogni sabato, come fosse una finale, dando continuità all'ultima prestazione esterna di Roma, dove abbiamo lasciato tutto sul rettangolo. Abbiamo preparato in settimana la gara con la Tombesi nei migliori dei modi - ha proseguito - e sono sicuro che. Uniti come in quel di Roma e non mollando mai, i risultati arriveranno già a partire da questo sabato».La squadra abruzzese allenata da Morena è sul fondo della classifica con 0 punti all'attivo (il punto conquistato a Giovinazzo è venuto meno dopo il ko a tavolino di Mascalucia) e ha tra i propri atleti promettenti lo squalificato pivot Annibale con 7 reti (non ci sono più gli ex Guandeline e Gumeniuk). Quella biancoverde, invece, è undicesima,e a ben 8 punti dal quinto posto, l'ultimo utile per i play-off.«Ora non dobbiamo assolutamente guardare la classifica - ha detto Rafinha -, dobbiamo prepararci il meglio per ogni gara, affrontando ognuna nel modo giusto: i ragazzi lavorano bene e si impegnano al massimo in ogni seduta d'allenamento. Ora più che mai, solo così - ha concluso - questo momento di mancanza di risultati passerà e sarà finalmente alle spalle. Noi, come staff tecnico, abbiamo totale fiducia in ognuno di loro».L'appuntamento, dunque, è per questo pomeriggio al Palasport comunale Caldari di Ortona, fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.