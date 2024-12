Defender Giovinazzo C5 e Roselli, le strade si dividono

Non sarà biancoverde la maglia del pivotper i prossimi mesi della stagione sportiva 2024/25.Ile l'atleta classe '98, infatti, hanno deciso di interrompere il loro rapporto di collaborazione durato quattro mesi al termine dei quali il club di, rivolgendosi al giocatore, lo ringrazia «per quanto dato in campo e per la sua correttezza con la società e i suoi compagni». L'atleta giovinazzese lascia il team di mister Bernardo dopo aver realizzato in serie A2 Elite, nella stagione in corso, una rete.E lo fa sottolineando «di aver dovuto lasciare Giovinazzo per motivi personali. Ringrazio tutti quanti - ha rimarcato -, dal presidente sino ai dirigenti ed ai miei compagni di squadra, per questi mesi trascorsi insieme e faccio un grosso in bocca al lupo al club, a cui auguro di poter raggiungere i propri traguardi.», ha terminato.Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa, il Defender Giovinazzo C5 augura a Roselli, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale. «Le nostre strade si separano - dice il diesse Lasorsa -, ma siamo consapevoli di quanto abbia dato al nostra club e delle sueche continuerà a mostrare nel futsal italiano».