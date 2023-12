Defender Giovinazzo C5 e Binetti, le strade si dividono

L'universale non è più un giocatore biancoverde: trovato l'accordo per la risoluzione contrattuale

È stato trovato l'accordo per la risoluzione contrattuale tra il, atleta di grandissimo spessore.L'universale molfettese classe '88 da oltre cento goal in carriera, ritornato in biancoverde nell'estate 2021 dopo un lungo girovagare in Puglia, ha risolto consensualmente il vincolo sportivo che lo legava al club disino al termine della stagione sportiva 2023/24.Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa, il sodalizio di via Sanseverino augura a Binetti, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale.«Le nostre strade si separano - dice il ds- ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal italiano».