Defender Giovinazzo C5 di venerdì. Tanke: «Benevento tra le favorite»

Le parole del pivot biancoverde alla vigilia della sfida in Campania: «Sarà una partita difficile, ma sono fiducioso»

Giovinazzo - venerdì 10 ottobre 2025
Il Defender Giovinazzo C5, cinque giorni dopo aver trovato un'altra vittoria, la seconda di fila (10-3 al Mascalucia, a seguire il 2-4 sul campo dell'Itria), prepara la sfida di Benevento, in programma questa sera, per il terzo turno del girone B di serie A2 Elite.

Nunes Tanke, autore di due reti al debutto con la sua nuova maglia sul parquet del PalaPansini, sa già quello che lo aspetta in terra campana: «Sarà una partita difficile perché affronteremo una delle formazioni favorite per il salto di categoria». Il Benevento C5, infatti - anche i campani, alla pari dei pugliesi, hanno ottenuto due vittorie nelle prime due gare -, sono partiti con i favori del pronostico alla luce di quanto fatto vedere durante la campagna estiva di mercato.

Di fronte ai biancoverdi guidati dal responsabile tecnico Menini, infatti, mister Scarpitti potrà contare su atleti del calibro di capitan De Crescenzo, del pivot argentino Abdala (giocatore di assoluto spessore che vanta una lunga militanza in serie A), dei laterali brasiliani Renoldi e Rizzi, alias Rafinha, e dell'ala Henz Oechsler, per tutti Luquinhas.

«Tuttavia - ha detto il pivot italo brasiliano alla prima esperienza in Italia -, sono fiducioso perché la nostra squadra è molto ordinata tatticamente, ma dovremo lottare duramente, soprattutto perché giocheremo fuori casa». I biancoverdi hanno iniziato il campionato con due vittorie, Tanke ha bagnato l'esordio in casa con una doppietta: «Sì, non potevo aspettarmi un inizio migliore, stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro settimanale e non vogliamo fermarci».

L'appuntamento, in programma a porte chiuse, si disputerà questa sera al PalaTedeschi di Benevento. Fischio d'inizio alle ore 20.30.
