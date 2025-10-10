Defender Giovinazzo C5 di venerdì. Tanke: «Benevento tra le favorite»

Il, cinque giorni dopo aver trovato un'altra vittoria, la seconda di fila (10-3 al Mascalucia, a seguire il 2-4 sul campo dell'Itria), prepara la sfida di, in programma questa sera, per il terzo turno del girone B di serie A2 Elite., autore di due reti al debutto con la sua nuova maglia sul parquet del PalaPansini, sa già quello che lo aspetta in terra campana: «perché affronteremo». Il, infatti - anche i campani, alla pari dei pugliesi, hanno ottenuto due vittorie nelle prime due gare -, sono partiti con i favori del pronostico alla luce di quanto fatto vedere durante la campagna estiva di mercato.Di fronte ai biancoverdi guidati dal responsabile tecnico, infatti, mister Scarpitti potrà contare su atleti del calibro di capitan De Crescenzo, del pivot argentino Abdala (giocatore di assoluto spessore che vanta una lunga militanza in serie A), dei laterali brasiliani Renoldi e Rizzi, alias Rafinha, e dell'ala Henz Oechsler, per tutti Luquinhas.«Tuttavia - ha detto il pivot italo brasiliano alla prima esperienza in Italia -,perché la nostra squadra è molto ordinata tatticamente, ma dovremo lottare duramente, soprattutto perché giocheremo fuori casa». I biancoverdi hanno iniziato il campionato con due vittorie, Tanke ha bagnato l'esordio in casa con una doppietta: «Sì, non potevo aspettarmi un inizio migliore,e non vogliamo fermarci».L'appuntamento, in programma a porte chiuse, si disputerà questa sera al PalaTedeschi di Benevento. Fischio d'inizio alle ore 20.30.