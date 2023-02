Defender Giovinazzo C5, derby a porte chiuse a Molfetta

Sarà un derby diverso da tutti gli altri quello che ildisputerà a Molfetta contro le Aquile, perché il giudice sportivo ha deciso che dovrà disputarsi a porte chiuse dopo gli episodi accaduti nell'ultima partita casalinga dei biancorossi.Certamente senza il calore delle due tifoserie il match, seppur con un sapore diverso, avrà pur sempre una posta in palio preziosa che non toglierà il fascino all'incontro. I padroni di casa devono riscattare la pesante sconfitta subita a Canicattì contro una diretta concorrente alla salvezza in serie A2 e vogliono cercare di risollevarsi da una posizione di classifica non proprio brillante.Gli ospiti, invece, che all'andata si imposero per 6-1, dovranno rinunciare per l'occasione agli squalificati, appiedati in settimana dal giudice sportivo entrambi per un turno, ma hanno l'ambizione di cancellare immediatamente il pesante passivo di 1-8 subito sabato scorso dal Cosenza.Non si è sottratto, all'analisi dell'ultimo match e alle dichiarazioni fiduciose riposte per il prossimo,nuova guida tecnica del Defender: «L'approccio all'incontro di sabato scorso contro il Cosenza è stato sbagliato da parte nostra e gli avversari che potevano contare su un roster numeroso e di alta qualità ci hanno punito, anche se».«La lunga trasferta in Liguria per il turno di Coppa Italia si è fatta sentire sulle gambe dei miei ragazzi. A Molfetta non possiamo permetterci altri passi falsi anche se sappiamo di incrociare una squadra che si esalta nei derby.che - ha concluso - avrebbe reso la sfida più affascinante».Al Palapoli, oggi pomeriggio alle ore 16.00, comunque lo spettacolo non sarà assente.