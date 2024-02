Defender Giovinazzo C5, con il Regalbuto una sfida delicata

Dopo aver strappato tre punti preziosi a Capurso al termine di un'altalenante partita vissuta dentro e fuori il rettangolo di gioco con ansia e entusiasmo, iltorna sul parquet di casa per affrontare un match delicato per la salvezza.Il Sicurlube Regalbuto invischiato fortemente nella zona play-out, a quota 17 punti con Capurso e Cus Molise, anche se con il turno di riposo già osservato, arriva in Puglia affamato di punti e presumibilmente con il morale a terra vista anche la sconfitta subita sabato scorso in casa con il Benevento primo della classe.Con queste premesse il match, valido per il ventesimo turno del girone B di serie A2 Elite, si presenta totalmente diverso da quello dell'andata, quando i baresi sconfitti per 6-1 in terra siciliana subirono uno dei risultati più cocenti della regular season, e adesso sono convinti che l'occasione è ghiotta per mettersi quasi al sicuro.Il roster siciliano con i vari Capuano, vice capocannoniere del torneo con 19 reti, Wallace e Campagna allenato ora dal tecnico Gamiddo, è ben conosciuto dall'ex di turno mister, da quest'estate alla guida dei biancoverdi.Il trainer campano potrà riavere a disposizioneche ha scontato il turno di stop e potrà contare, non solo su pivot prolifici come Roselli e Silon Junior, ma anche su elementi comeche svolgono un lavoro oscuro, ma altrettanto prezioso e qualche volta sanno anche trovare la via del goal come è avvenuto sabato scorso.«Sono felice del gol messo a segno a Capurso anche perché è giunto in un momento topico della partita. La gioia condivisa con i nostri tifosi sempre numerosi anche in trasferta - ha detto - è un bel momento. Sono soddisfatto di quanto sto esprimendo in questa stagione sportiva, macon i miei compagni di squadra già dal prossimo impegno interno con il Regalbuto».«Dobbiamo cercare di rifarci del pesante passivo subito in occasione della gara di andata - ha terminato Palumbo -, ma ritengo chevisto che loro occupano una posizione di classifica poco tranquilla». In palio, oggi pomeriggio, preziosi punti salvezza. L'appuntamento è al PalaPansini alle ore 16.00, la gara sarà trasmessa su futsal.tv.