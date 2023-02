Defender Giovinazzo C5, col Bovalino per sfruttare il momento positivo

La ventiquattresima giornata del girone C del campionato di serie A2 offre alun'occasione propizia per poter sfruttare il momento positivo attraversato anche dopo il pareggio sofferto, ma meritato, a Benevento.Ospite dei giovinazzesi sarà ilcenerentola del torneo con soli 6 punti ma che sta dando del filo da torcere a parecchi avversari, non ultima la Polisportiva Futura sabato scorso che ha subito un inaspettato 5-2 dai cugini calabresi. Nelle file dei prossimi avversari ,rinforzate a dicembre con l'arrivo di Pagnussat, sarà assente Zappala squalificato in settimana dal giudice sportivo.I padroni di casa potranno invece contare nuovamente sull'apporto di, assenti per squalifica in terra campana. Ma il punto ottenuto nella trasferta di sabato scorso ha messo anche in evidenza la super prestazione di, al suo esordio nel campionato di A2, chiamato a difendere i pali della porta biancoverde nella circostanza.Il portiere è tornato a ripercorrere quanto accaduto al PalaTedeschi anche dal punto di vista personale: «Con l'esordio in campionatoquando vedevo difendere i pali del Giovinazzo C5 a portieri del calibro di Kiko Bernardi. La partita di sabato non deve rappresentare per me un traguardo, ma un punto di partenza e continuare a farmi trovare pronto per aiutare la squadra».«Non nascondo di aver provato un'emozione mista a timore negli istanti prima di scendere in campo, ma tutta la squadra mi ha incoraggiato e rassicurato. La prestazione personale - ha sottolineato il portiere - è stata la ciliegina sulla torta che scaturisce da un lavoro settimanale con i miei colleghi di reparto,, e il preparatore dei portieri».«Ora, però, dobbiamo mettere da parte quanto è accaduto e preparare al meglio il match di sabato con il Bovalino da non sottovalutare», ha concluso Palmiotto. Appuntamento settimanale al PalaPansini fissato per questo pomeriggio alle ore 16.00.