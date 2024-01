Defender Giovinazzo C5, bentornata vittoria: 2-3 a Cesena

Ilrompe il digiuno di successi che durava dal quinto turno (2-4 a Roma) e nel quindicesimo capitolo del raggruppamento B di serie A2 Elite si siede nuovamente alla tavola del campionato, espugnandoil risultato finale) e agguantando, a quota 16, i romagnoli e il Bulldog Capurso.Dopo aver cominciato dall'antipasto (leggi i due pareggi consecutivi col Città di Melilli e il Manfredonia), la squadra del presidentesi è buttata su piatti più sostanziosi, violando il campo di Cesena, tornando dopo 73 giorni al successo (l'ultima vittoria fuori casa risale al 1 novembre scorso) e inanellando il terzo risultato utile consecutivo. Esordio dal primo minuto per, primo gol per, doppietta die sorrisi finalmente ritrovati al rientro in Puglia.Osimani si presenta con Montalti, Pieri, Jamicic, Dentini e Gardelli, mentre Bernardo risponde con Di Capua, Piscitelli, Montelli, l'ultimo arrivato Renoldi e Silon Junior. Il primo tempo è piuttosto avaro di azioni degne di nota, eccezion fatta per un palo di Gardelli. La partita, per gli ospiti, prende decisamente una brutta piega quando Fermino, già ammonito, finisce sotto la doccia, ma il fortino biancoverde, seppur in quattro, resiste.Finita l'inferiorità numerica, al 18', èabile ad insaccare il vantaggio ospite dopo un angolo battuto da Silon. Al riposo è 0-1.La ripresa si apre con due fiammate di Piscitelli da una parte e Jamicic dall'altra, ma Di Capua e Montalti sono in vena di prodezze. Il raddoppio dei giovinazzesi porta la firma diche finalizza un assist di Renoldi (0-2 al 5'). Poi, dopo un doppio tentativo a rete di Roselli, è Silon ad apparecchiare per, autore della rete dello 0-3 al 7'.Non è finita: solo due minuti dopo,coglie la traversa, la palla torna in campo e per gli arbitri supera la riga bianca. È il gol dell'1-3. I padroni di casa sono rinfrancati dal gol e, al 10', si gira in area di rigore e fa tornare ufficialmente in gara il Cesena, 2-3.Gli ultimi minuti sono un assedio: i padroni di casa spingono alla ricerca del pareggio, ma le ultime speranze si infrangono sulle traverse colpite da Dentini e Jamicic. Non c'è più tempo. I biancoverdi alzano finalmente le braccia al cielo.«Abbiamo giocato più partite ricche di difficoltà - ha analizzato il match Bernardo -. Abbiamo perso per espulsione Fermino, non abbiamo preso gol con l'uomo in meno e abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo perso anche Renoldi per infortunio e, nemmeno quando abbiamo subito in due minuti i loro due gol».Secondo il tecnico «abbiamo iniziato un nuovo campionato e siamo molto contenti di avere ottenutoin questo ritorno. Dobbiamo dare innanzitutto continuità alle prestazioni come stiamo facendo», ha continuato Bernardo.«Continuando così arrivano pure i risultati alla lunga: le gare con Cesena e Manfredonia sono la dimostrazione. Testa bassa, dobbiamo faticare e pedalare con la massima umiltà,», ha concluso.