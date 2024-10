Defender Giovinazzo C5 a Canosa a caccia del primato

Si torna in campo con la2024/25, la competizione a cui sono iscritte tutte le formazioni dei campionati nazionali maschili.Questa sera, infatti, il, inserito nel gruppo S con altri quattro club (Audace Monopoli, AGF Energy Canosa, Bitonto Futsal Club e Polisportiva Sammichele) e fresco dopo il turno di riposo indetto dal calendario, cercherà di agguantare il primato del raggruppamento.Gli atleti diretti dall'allenatore, dopo l'esordio vincente in casa contro l', piegato con il risultato di 6-2, si recheranno sul campo del Canosa C5, a punteggio pieno e che vuol difendere il primo posto proprio dai giovinazzesi e dal Sammichele, entrambi a 3 punti.La competizione a cui sono iscritte tutte le squadre dei campionati nazionali maschili, riservata anche quest'anno agli under 23, si è infatti aperta con 88 abbinamenti in gara unica, prima dei sedicesimi. Gli ottavi ridurranno ulteriormente il lotto delle pretendenti, i quarti, in programma a febbraio, definiranno i nomi di coloro che si giocheranno il titolo della sesta edizione della Coppa della Divisione nella kermesse del 18 e 19 aprile 2025.Accederanno ai sedicesimi le società che vinceranno i 21 raggruppamenti e le 11 migliori secondi dei gironi composti da 5 e da 6 squadre. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 19.00.