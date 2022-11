Defender Giovinazzo C5, a Bovalino per voltar pagina

Non riesce, quest'anno, ila raccogliere punti in casa contrariamente a quanto di buono è capace di ottenere in trasferta. E così anche sabato scorso contro il Benevento, complice anche la lunga trasferta per il turno infrasettimanale, è giunta la seconda sconfitta in casa, che occorre subito archiviare.Il calendario offre un'occasione propizia, la trasferta a, per tornare a ridurre le distanze dalle prime della classe. Una gara, quella in terra calabrese, che vista la posizione occupata dai padroni di casa, ancora fermi in fondo classifica con nessun punto incamerato, non può essere sottovalutata.Certo, rispetto allo scorso anno, i granata di casa hanno perso parecchi pezzi pregiati come Fortuna e Dentini, ma il roster allestito si sta perfezionando con nuovi arrivi tra cui il portiere Vallarelli, svincolato dal Catanzaro, che però non potrà scendere in campo dopo l'espulsione di mercoledì scorso nel recupero del match infrasettimanale con il Bulldog Capurso perso per 3-7.Mister, d'altro canto, non potrà avvalersi per l'incontro dello squalificatoche stava attraversando un periodo di forma positivo, ma recupera in extremis il pivot Roselli: «Anche se sabato affrontiamo un avversario ancora fermo a 0 punti in classifica non possiamo consentirci alcun tipo di distrazione».- ha detto il pivot biancoverde - è portare i 3 punti a casa. Siamo consapevoli che non sarà semplice, ma una vittoria potrebbe consentirci di dimenticare la sconfitta col Benevento. Credo che tutto sommato non meritiamo l'attuale posizione in classifica e non lo meritano i nostri tifosi».Appuntamento al Pala "Lacava" di Bovalino oggi pomeriggio alle ore 16.00 per il fischio d'inizio.