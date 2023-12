Defender Giovinazzo ad un passo dalla vittoria: con il Melilli è 3-3

È un refrain che si ripete da settimane quello visto al PalaPansini cola un passo dalla vittoria e una serie di episodi sfavorevoli che fanno pendere l'ago della bilancia dalla parte degli avversari.Si può sintetizzare in questo modo la gara, valida per la tredicesima e ultima giornata di andata di serie A2 Elite, che i biancoverdi del patronhanno impattato percolEppure l'inizio (i giovinazzesi sono passati in vantaggio dopo 47 secondi di gioco) fa ben sperare, ma i locali sembrano avere un conto aperto con la fortuna: sarebbe potuta andare molto meglio se non ci si fossero mess un palo di Roselli e una traversa di Silon Junior.Bernardo, senza La Notte e Montelli, schiera Di Capua, Menini, Dibenedetto, Palumbo e Silon Junior, mentre Mittelman risponde con Dovara, Failla, Bocci, Gianino (Moreno) e Ribeiro Ique. I padroni di casa partono con il botto e al 1' sono già avanti: la rete del vantaggio è di, abile a raccogliere un assist di Piscitelli e infilare Dovara nel sette, 1-0. La reazione del Melilli è timida, mentre è il palo di Roselli a portare vicini i giovinazzesi alla seconda rete.I siciliani cercano di farsi vivi con Bocci e Ique, ma i veri pericoli si materializzano dalle parti di Dovara aiutato dalla traversa centrata da Silon. Al riposo è 1-0. Al rientro Roselli pecca d'altruismo e, per la dura legge del gol,, su palla inattiva, fa 1-1 al 7'. Il vantaggio del Melilli vien fuori da un pasticcio arbitrale: i direttori di gara assegnano prima la rimessa laterale ai locali, ma lasciano che Gianino (Moreno) possa fornire l'assist ache indisturbato la spinge in rete: 1-2 al 10'.La reazione dei padroni di casa è fulminea e rabbiosa: i giovinazzesi, in 7 secondi, ristabiliscono la parità con un sinistro di2-2. Ora l'inerzia è tutta dalle parte dei biancoverdi di casa che tornano in vantaggio, al 16', dopo una proficua intesa tra Menini e, con quest'ultimo che riesce a sfoderare un diagonale al bacio: 3-2.Con 140 secondi ancora da giocare il Melilli schiera il power-play (Bocci) e l'intuizione si rivela determinante perché, al 18', ristabilisce la definitiva parità. Finisce 3-3. Il Defender Giovinazzo meritava la vittoria, ma si è dovuto accontentare di un pari, il terzo stagionale: «Questa è la quarta gara di fila in cui facciamo ottime prestazioni - ha detto Bernardo -:e quel successo che ci farebbe stare più tranquilli, più sereni e più sicuri dei nostri mezzi, ma so bene che continuando così siamo molto vicini».«Sappiamo che siamo sulla strada giusta - ha proseguito il tecnico -, faccio i complimenti ai miei ragazzi e sappiamo che a breve arriverà anche la vittoria». Sul mercato: «, ma sono abituato a lavorare con quello che ho e sono contento dei miei giocatori perché so quanto valgono», ha concluso.