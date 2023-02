Defender Giovinazzo C5, stagione a un bivio a Benevento

Dopo una sconfitta inaspettata come quella subita con la Gear Siaz sabato scorso tra le mura amiche, i- che proprio per l'ultima gara, ha depositato un preannuncio di reclamo - si recherà aper un match che sicuramente pone i biancoverdi davanti ad un bivio per la stagione in corso.Una eventuale sconfitta, infatti, comprometterebbe le residuali speranze di entrare nella zona play-off perché consentirebbe proprio ai diretti avversari campani di allungare la distanza in classifica, con ben sei punti di differenza. All'andata terminò col punteggio die sull'incontro pesò la lunga trasferta infrasettimanale proprio a Piazza Armerina.In terra campana la formazione allenata da mister Nitti, reduce dalla vittoria sofferta a Canicattì, non potrà contare sull'apporto di Caliendo, squalificato in settimana dal giudice sportivo. Sul versante opposto, invece, anche i ragazzi del responsabile tecnicodovranno rinunciare aappiedati anche loro per un turno dal giudice sportivo.Ma in questo periodo a colmare qualche distrazione di troppo, ci pensa spesso il bomber, spesso anche in versione assist-man, ormai affezionato ai colori della sua maglia: «A Benevento ci aspetta una partita dura contro un avversario ostico su un campo molto difficile. Loro hanno giocatori esperti e un allenatore bravo in grado di imbastire un gioco fatto di tanta intensità».«Nonostante alcune assenze per noi importanti - ha affermato il pivot brasiliano - lotteremo su ogni pallone perché siamo consapevoli che portare via dei punti potrebbe essere fondamentale innanzitutto».Sarà il PalaTedeschi di Benevento, sabato pomeriggio alle ore 18.00, a decretare chi avrà fatto un passo in più verso i play-off.