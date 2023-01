Da Desio buone indicazioni per la Ginnastica Iris

Buone indicazioni in casaal termine delche ha avuto luogo lo scorso weekend al Pala Fitline di Desio.Nel variegato programma tecnico dell'evento, organizzato dalla San Giorgio 79 Desio, nella Categoria A Clara Digiorgio ha totalizzato un 27.150 al cerchio e 27.200 alle clavette, mentre alla palla è giunto un 28.000. Michela Sallustio invece ha ottenuto un 25.350 nell'esercizio con le clavette.Nella categoria C, Flavia Cassano ottiene un 24.750 al cerchio; 21.900 alle clavette e 26.100 al nastro. Stessi attrezzi per Raffaella Caporusso con un 22.0650 al cerchio; 22.350 alle clavette ed al nastro arriva un 20.900.«Siamo soddisfatte di quanto prodotto in pedana dalle nostre ginnaste – dichiara la direttrice tecnica Iris Marisa Stufano – mostrando personalità e passi in avanti nel lavoro svolti in allenamento. C'è ancora tanto da fare, ma la base da cui partire ci soddisfa e da lì cercheremo di crescere ancora in vista degli imminenti impegni ufficiali».