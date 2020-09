Coppa Italia: stasera Illuzzi dirige Brescia-Trapani

Seconda uscita stagionale in Coppa Italia perL'arbitro di Giovinazzo dirigerà alle ore 20.00 il match travalido per il secondo turno della competizione.A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti di linea riminesi Tarcisio Villa e Marco Della Croce. Quarto uomo sarà Andrea Calzavara di Varese.Illuzzi aveva fatto la sua prima apparizione in Coppa Italia il 23 settembre scorso, peraltro esordio assoluto in questa stagione 2020-2021, quando diresse Potenza-Triestina 0-2. Poi sabato scorso, 26 settembre, la prima in serie B, allorquando arbitrò il pareggio a reti inviolate tra Cosenza e Virtus Entella.Al "Mario Rigamonti" fischio d'inizio alle ore 20.00.