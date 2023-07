Continua ancora con il Giovinazzo il percorso di maturità di Fermino

È arrivato a Giovinazzo a campionato iniziato nella stagione sportiva 2021/22 e già nelle prime gare ha mostrato di che pasta è fatto: stiamo parlando di, soprannominato, che sarà biancoverde per il terzo anno di fila, fino al 2024.Un giocatore giovane che ha dimostrato, fugando ogni dubbio, di avere nella capacità di leggere le situazioni di gioco e di trovarsi nel posto giusto al momento giusto le sue qualità migliori. Dotato di tecnica pura nei fondamentali di gioco, il laterale classe '01 lo ha dimostrato nello scorso anno,Con un fisico non particolarmente prestante, ha una velocità che gli permette di sgusciare davanti a qualsiasi avversario: figlio d'arte - suo padreha indossato la maglia biancoverde nel 2007 - non è appariscente nello sviluppo dell'azione, ma è sempre in grado di essere estremamente pratico e risolutivo.Il sodalizio diretto dal presidente, quindi, ha ritenuto opportuno che Fermino potesse continuare il suo processo di maturità atletica e non solo con la maglia biancoverde incontrando la soddisfazione del ragazzo che nella cittadina barese ha trovato le condizioni ideali: «Sono molto felice e motivato a vestire per un'altra stagione questa maglia in una città dove il futsal è vissuto intensamente con una tifoseria appassionata».«Insieme - ha proseguito - abbiamo scritto pagine importanti della storia di questa società e spero di scriverne ancora altre a partire dalla prossima. Mi aspettoche affronterò come sempre con il mio massimo impegno».Con gli anni che passano il laterale si sta formando come atleta di un certo livello diventando gradualmente un punto fermo nel roster del