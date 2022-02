Campionati regionali nuoto: ottimi risultati per la Netium

4 foto Netium - Campionati regionali Canosa

Pioggia di medaglie per laai campionati regionali di nuoto di Canosa, svoltisi lo scorso 20 febbraio.Nella categoria master tantissimi i riconoscimenti per nuotatrici e nuotatori sopra i 25 anni che hanno riempito d'orgoglio l'allenatore Vito Nacci.Ma è nel nuoto di fondo che sono giunte le più grandi soddisfazioni di giornata per Raffaele Girardi, per anni guida storica dell'olimpionica Elena Di Liddo, di Micaela Rubini e di Michele Girardi.hanno ottenuto la medaglia d'oro nella Categoria Seniores 5 Km esui 3 Km. Un secondo posto affatto disonorevole è stato raggiunto da Alessandra Samarelli nella Categoria Cadetti sui 5 Km, mentre un bronzo è stato conquistato da Flavia Bevilacqua tra gli Juniores.«La società Netium - è scritto in una nota - si congratula con allenatori e atleti per i grandi risultati ottenuti questa domenica, segno tangibile di un percorso che fa della nostra società un fiore all'occhiello del nuoto pugliese».