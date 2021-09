Bilancio positivo per l'Iris dopo le prime prove regionali

E' un bilancio positivo quello che lapuò trarre al termine della due giorni in quel di Taviano che l'ha vista impegnata l'11 e 12 settembre nella prima prova di tre gare regionali.Al Palasport Ingrosso i tecnici accompagnatorisi sono presentati con 22 ginnaste che hanno dato tutto in pedana. Nella prima prova regionale del campionato di Specialità Gold, tra le Junior 1, alla fune terzo posto per, quarta; alla palla secondo posto per, mentre lachiude quintaAlle clavette ancora un secondo gradino del podio per la, vittoria dial nastro. Per quel che concerne le Junior 2/3: primo posto alla fune perche conquista anche un terzo posto alle clavette. Terzo gradino del podio al cerchio per, mentre alla clavette è sesta. Tra le Senior, invece, vittorie peralla pallaalle clavetteAffermazione per le due ginnaste dell'Iris anche nella gara di. Nella stessa giornata di sabato spazio anche per la prima prova del Trofeo Giovani Promesse, nuova competizione all'esordio in terra salentina, con tanti podi per il sodalizio del presidente. Secondo gradino del podio pertra le Allieve 1, così come nella classifica di specialità a corpo libero, seconda con il punteggio diTra le Allieve 2, a corpo libero, altro secondo posto, questa volta ottenuto da; lo stesso fatra le Allieve 3, sempre a corpo libero. Chiudono le Allieve 4 con il podio composto dalla seconda piazza died il terzo posto di. Tra le gare di specialità alle clavette:ha ottenuto un secondo posto con il punteggio diDomenica dedicata invece con la prima prova regionale del campionato Individuale Gold. Tra le Senior, vittoria per, davanti alla compagna di squadra. Doppietta anche tra le Junior 2 conprecedendo, seconda conPrimo posto Iris anche tra le Junior 3 con, chiude la giornata il terzo posto ditra le Allieve 4.