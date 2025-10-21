Autografi dai calciatori del Bari nonostante la sconfitta. Il bimbo di Giovinazzo commuove gli sportivi

Il video è diventato virale. Un bimbo chiede gli autografisull'areo che da Bologna sta riportando la squadra in Puglia dopo la sconfitta per 3-1 patita a Reggio Emilia. Un gesto comunissimo solo apparentemente, perché quel bimbo lo sta facendo in un momento storico pessimo per i colori biancorossi, dimostrando amore per quella maglia, ciò che probabilmente qualcuno dei suoi idoli non mostra in campo. Un fatto "normale" che invece diventa "speciale" e quindi virale per il frangente in cui accade, col subbuglio in società, le critiche e le polemiche degli adulti, e reso pubblico grazie alle immagini girate da Davide Abrescia per Contropiede-Puglia & Basilicata. Ma grazie a Dio per lui è tutto una meravigliosa festa. Comunque sia andata.Quel bimbo si chiamaha 9 anni ed è giovinazzese. Frequenta la scuola primaria "San Giovanni Bosco" e con il suo gesto semplice è involontariamente assurto agli onori delle cronache sportive regionali. Il papà Antonio è abbonato storico del Bari ed è presente da anni alle gare interne al San Nicola e quando può e non ci sono pericoli eccessivi, va anche in trasferta portandosi dietro il suo adorato pargolo.Un bimbo che ama il calcio, Stefano, a trecentosessanta gradi e che non si limita a guardarlo ma lo pratica da terzino in erba nellarealtà locale che fa dell'educazione allo sport uno dei principi basilari della sua attività ed è affiliata all'Academy del sodalizio biancorosso. Padre e figlio non vedono altro che biancorosso, mentre lo zio Giuseppe è salito in Emilia per tifare la Reggiana (anche di lui, nostro malgrado, abbiamo scritto in passato).Stefano è la risposta al calcio moderno, a quei genitori che pensano che le "strisciate" del nord siano più attrattive, ma dimenticano che non fanno parte del patrimonio culturale e quasi genetico della nostra gente.Lui è l'esempio di un bambino educato all'amore per la propria terra anche attraverso lo sport. E quel gesto semplice, chiesto a gente in quel momento distratta, è l'emblema di ciò che i tifosi del Bari possono essere. Con i risultati scadenti degli ultimi 20 anni un grosso patrimonio umano si sta perdendo, ma basterebbe poco per riaccendere la miccia dell'entusiasmo sconfinato che solo talune piazze sanno mostrare.A Stefano, in home al San Nicola prima di sfilare con la sua squadra, auguriamo intanto di mantenere a lungo il suo bellissimo sorriso spensierato, di vivere lo sport ed il calcio come gioco e passione, esattamente come vorrebbero papà e mamma. A lui ed a tutti i bimbi che amano "la" Bari auguriamo di poter vedere finalmente il sole spuntare nuovamente all'orizzonte. E mal che vada, chi si abitua a perdere cresce sano ed in fretta ed accetta gli eventi (della vita prima ancora che dello sport) per quelli che sono, senza drammi e con l'ostinazione di chi sa che non pioverà per sempre.Sotto il nostro scritto il video completo pubblicato da Contropiede-Puglia&Basilicata.