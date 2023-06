Erano tante le richieste pervenute da cittadini e così la Giunta comunale di Giovinazzo si è riunita nel primissimo pomeriggio di giovedì 8 giugno, deliberando l'installazione di un maxischermoper trasmettere la partita travalida quale finale di andata dei playoff promozione. Inizio del match fissato per le 20.30 all'Unipol Domus.Una decisione arrivata sulla scia di quanto sta accadendo anche in altri comuni dell'hinterland barese, per una sfida che sembra appassionare nuovi e vecchi tifosi biancorossi ed ha acceso gli entusiasmi anche a Giovinazzo (meglio tardi che mai, ad agosto 2022 solo in 7.600 circa hanno dato fiducia all'undici del presidente Luigi De Laurentiis abbonandosi).Un'intera Area Metropolitana spinge la squadra di Michele Mignani a far risultato nell'impegnativa trasferta sarda, per poi giocarsi tutte le carte in casa, domenica 11 giugno, alla stessa ora. Per quella partita ci sarà nuovamente il maxischermo al PalaPansini, mentre sono centinaia i tifosi giovinazzesi del Bari che si recheranno in uno stadio San Nicola da tutto esaurito.L'accesso all'area del maxischermo è gratuita, con la sola raccomandazione di indossare i colori biancorossi.