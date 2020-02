Monopoli-Bari: in tanti da Giovinazzo per sostenere i galletti

È importante esserci, magari anche acquistando un biglietto indove ha il cuore il tifo del Monopoli, ma non si poteva perdere un appuntamento così sentito.la partita in programma domenica 9 febbraio allo Stadio "Veneziani" e valida per il sesto turno di ritorno del campionato di serie C, fa registrare il sold out eper sostenere i galletti nella vicina e difficile trasferta. 700 sono i supporters biancorossi che saranno assiepati tra il settore ospiti e la Tribuna Est, mentre tanti altri hanno scelto di seguire la partita nella Tribuna centrale ed addirittura in Curva Nord. Oggi è iniziata e si è chiusa in poco tempo la caccia al biglietto in tutta la Città Metropolitana.Perché i monopolitani sono amici, perché dev'essere una festa dello sport nonostante ci siano in palio punti importanti per inseguire la Reggina capolista impegnata nel posticipo contro la Ternana e perché è un inedito, che in tanti, tra i biancorossi, si augurano di non vivere più per approdare in altre categorie che competono al blasone del Bari.Le polemiche sulla gestione della vendita dei tagliandi sono infinite e riguardano sia i prezzi dei tagliandi dei settori differenti rispetto a quello destinato ai gruppi organizzati, sia l'impossibilità di acquistarli on line, come invece era accaduto per Reggio Calabria.Resta il fatto che la passione della più grande piazza del sud Italia dopo Napoli è difficile da contenere in uno stadio che, dopo le recenti modifiche, può ospitare circa 4.600 tifosi.i supporters che si muoveranno alla volta di una delle località più belle del litorale barese per godersi una giornata legata ad una passione che non conosce freni e che sa tanto di calcio d'altri tempi.E che davvero, comunque vada, sia festa.