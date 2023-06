Bari-Cagliari, maxischermo all'esterno del PalaPansini per la finale di ritorno

Mancano poche ore alla finale più attesa. Questa sera, 11 giugno, alle 20.30, il Bari sfiderà il Cagliari nella finale di ritorno dei playoff promozione in serie A. Al San Nicola saranno decine i giovinazzesi presenti nella serata da tutto esaurito.A Giovinazzo, sulla scorta di quanto accaduto per la sfida di andata in terra sarda, sarà allestito un maxischermo all'esterno del PalaPansini. La decisione era stata presa dalla Giunta comunale, su richiesta di alcuni consiglieri comunali e di tanti cittadini, poco prima del match dell'8 giugno scorso.L'ingresso è gratuito per tutti i tifosi biancorossi. L'unica raccomandazione resta quella di presentarsi muniti di sciarpe e bandiere e di tifare l'unica squadra professionistica che rappresenta la nostra terra.