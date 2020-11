Anche l’hockey si ferma dopo il DPCM

L'ultimo DPCM pubblicato il 4 novembre ha creato nuovi interrogativi in tutti i settori del nostro Paese, incluso quello dello sport. Che fare, ad esempio, delle competizioni di hockey pista?Venerdì è stato ilad esprimersi a riguardo, individuando la disciplina come. Non erano mancate però, nelle ultime settimane, le positività al Covid e le quarantene tra gli atleti delle diverse compagini che avevano portato a dei rinvii, per cui le società disi sono riunite con il Presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici,In particolare, per la A2, campionato che vede coinvolta la nostra, nel corso dell'incontro si è deciso per una, termine delle misure introdotte dall'ultimo decreto.Si riprenderà quindi, o almeno si dovrebbe riprendere,che vedrà i biancoverdi impegnati in casa contro ilLa 3ª, 4ª, 5ª e 6ª giornata; l'AFP però dovrà solo recuperare la gara casalinga contro l'ASH Viareggio del 21 novembre e quella esterna contro l'HP Matera del sabato successivo in quanto avrebbe già dovuto riposare per due turni.Il calendario dei recuperi potrebbe essere reso noto già in settimana.