Al via il weekend di gare ufficiali per l’Iris

Al PalaCarbonara la due giorni in pedana per le ginnaste guidate da Stufano, Carrieri e Losito

La stagione agonistica in casacomincia ad entrare nel vivo con le gare previste oggi e domani al PalaCarbonara di Bari.Dopo la partecipazione alla, il team del presidenteè pronto oggi a prender parte alla prima prova del campionato regionale Individuale Gold Junior/Senior e la prima prova del campionato di Specialità Junior/Senior, mentre domani spazio alla prima prova del campionato Individuale Allieve e la prima prova delAlle gare, organizzate dallapresenta per le Gold Junior e Senior(2007 Junior) e(2005 Senior) che completeranno il loro programma tecnico con cerchio, palla, clavette e nastro.Per quel che concerne il campionato di Specialità, la pattugliapresenta(2008 Junior) con palla e clavette,(2008 Junior) con cerchio e nastro, e la coppia con il nastro e palla composta daDomani si torna in pedana per il Gold Allieve che vedrà protagoniste(2011 A3) con il programma tecnico: corpo libero, fune, clavette e nastro. Chiude il programma ilcon(2012 A2),(2011 A3) ed(2010 A4).Tecnici accompagnatori per il weekend barese saranno