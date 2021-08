Al Giovinazzo C5 il mercato corre sulla linea verde: ecco Saponara

è l'ultimo acquisto del, che da anni investe molto sui giovani. Esempi non mancano: Alves e Roselli su tutti. Tutti under 23 con cui i biancoverdi del presidentehanno cominciato a costruire il futuro.Il talentuoso atleta lucano classe '00 è l'ultimo giovane acquistato dal direttore dell'area sportiva: «Sonoun po' atipico - le sue prime parole in biancoverde -. Mi piace giocare di spalle alla porta e girarmi sul mio piede per calciare a rete oppure cercare la sponda per i miei compagni nelle manovre offensive, ma so anche difendere e sacrificarmi per la squadra».Saponara, nativo di Venosa, in provincia di Potenza, ha iniziato a tirar calci ad un pallone con la squadra del suo paese, il Maschito, in serie C1, sino a diventare una pedina inamovibile dello scacchiere tattico. È uno che segna. Tanto.. Naturalmente, le sue doti fisiche e tecniche (sinistro naturale, potente e preciso) non sono passate inosservate.Saponara è stato osservato speciale dai dirigenti dellache lo hanno tesserato e fatto debuttare in serie A1: con la squadra campana ha segnato 3 reti in campionato, altrettante in Coppa Italia e 23 nel campionato under 19. La scorsa estate il passaggio al, in serie A2, club con cui ha segnato 2 reti.Ora, l'avventura a Giovinazzo: «Sono molto felice di essere arrivato qui - continua il neo acquisto -. Questa è una piazza calda e in giro se ne parla bene. Tutto ciò mi ha spinto a scegliere questo club, ma soprattutto l'importanza che questa società mi ha dato sin dal primo momento: ho avuto un impatto molto positivo con la dirigenza e adesso non vedo l'ora di conoscere i tifosi e visitare la mia nuova città. Ringrazio la, ile il misterper avermi scelto e per avermi dato fiducia, spero di poterla ripagare mettendo a disposizione del gruppo le mie qualità».Il suo acquisto è stato fatto dai dirigenti di via Sanseverino anche con l'ottica di guardare in prospettiva futura. «Io - promette il pivot -, sarà bello vedere i tifosi gioire con noi. Il club mi ha parlato del suo modo di lavorare e di intendere il futsal, ovvero gli aspetti più importanti per poter passare una fantastica stagione insieme».Quali sono, invece, gli obiettivi di Saponara? «Non ho obiettivi specifici - risponde -; sicuramente voglio fare bene e dimostrare ancora una volta che posso disputare la serie A2 a buoni livelli. Posso e devo ancora migliorare, non si smette mai di farlo. Dove voglio arrivare?, non mi pongo limiti altrimenti non avrebbe senso giocare a futsal. Sono qui e insieme a tutti i miei compagni e alla società - termina Saponara - vogliamo toglierci delle grosse soddisfazioni».